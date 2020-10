Veľká premena slovenskej speváčky: Nezmestila sa do nohavíc a teraz... TOTO bude bolieť!

Ešte len začala a už musí vymýšľať náhradný plán. Lenku sme stretli v jednom z bratislavských fitnescentier, kam si prišla dať do tela. Vzhľadom na to, že išlo o jej prvý tréning, technika speváčky síce už na prvý pohľad pokrivkávala, no vykryla ju snahou a motiváciou. Ako sme spomínali, odhodlanie vraj prišlo, keď si zrazu uvedomila, že sa nezmestí do svojich obľúbených kúskov oblečenia.

A tak sa Lera rozhodla, že podstúpi premenu a dostane sa do formy, akú ešte nikdy nemala.povedala nám Lenka s tým, že by chcela schudnúť okolo osem kilogramov, hoci vie, že na váhu by sa veľmi zameriavať nemalo.

Lenka sa poctivo vrhla na trénovanie, fitnescentrum však aktuálne musí vymeniť za výzvy a online streamy. Zdroj: Vlado Anjel

Studená sprcha ale prišla v momente, keď schválili rozhodnutie o zatvorení fitnescentier. „To je absolútna katastrofa. Nielenže nemôžem koncertovať, spievať, hrať v divadle, nemôžem už chodiť ani do fitnescentra... Ale ak mám správne informácie, tak tréningy tu vo Fit up budú pokračovať aj online formou, to znamená, že budú rôzne streamy a výzvy a ja sa do každej tejto možnosti plánujem zapojiť, aby som mohla splniť svoje ciele. V tejto dobe a ešte aj s tým strašiakom zvaným Covid, netreba doma len sedieť a zabúdať na to, čo je podstatou imunity. Je to veľmi dôležité,” vyjadrila svoj názor Lenka.

S blondínkou sme sa na konci nášho rozhovoru dokonca dohodli aj na nečakanej výzve, ktorú bez váhania prijala. Na jej splnenie má tri týždne. „Mám také jedny nohavice, do ktorých sa nevojdem. Ak ich o tri týždne zapnem, časť cieľa bude splnená,” hecla sa speváčka, ktorá nám poskytla aj fotku, kde vidno, že spomínaný obľúbený kúsok nedokáže zapnúť a medzi gombíkom a dierkou jej chýba niekoľko centimetrov. To, či sa jej to podarí, uvidíme už o tri týždne, viac pikošiek o plánovaných tréningoch a výzvach ohľadom cvičenia doma sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie!