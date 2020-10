O 10 rokov mladší Vincze: Vyznanie pre Adelu a potom... Fú, to zabil!

Čas letí a mnohí neveria tomu, že Adela už oslávila 40-ku. Do novej desaťročnice svojho života vstúpila po boku o dekádu mladšieho manžela. A práve on sa rozhodol na sociálnej sieti vyjadriť k ich vekovému rozdielu.

„Už štyri dni žijem so štyridsiatničkou. A je mi to rovnako jedno, ako keď som začal žiť s o desať rokov staršou 36-kou,” napísal Viktor. Podľa neho nielen pohľad na vekový rozdiel, ale aj na samotný vek je len nejakým spoločenským vzorcom. Ľudia majú predstavy, kde by sme v istom veku mali byť, aký život by sme mali viesť, s akým partnerom by sme mali žiť a podobne.

Zdroj: Instagram V.V

Viktor ale takýmto konvenciám nepodlieha a riadi sa vlastným rozumom a citmi. „Keby som sa pred štyrmi rokmi po Veronikinej a Sajfovej svadbe nechal vyľakať týmito zarytými predstavami, urobil by som najväčšiu chybu svojho života... života, ktorý mi teraz dáva absolútny zmysel,” vyznal sa moderátor.

Svoj status však na záver vyvážil vtipom práve na účet svojej staršej manželky: „A okrem toho, život so štyridsiatničkou má aj ekologickú výhodu – na rozdiel od rovesníkov je naša dvojčlenná rodina každým rokom bližšie k vlakom a MHD zadarmo!”