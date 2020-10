Šokujúca dohra po dueli: Evelyn vyrazila tretieho hráča... Arogantné porušovanie pravidiel!

BRATISLAVA - V piatok večer sa markizácki diváci dočkali špeciálneho dvoj-duelu, ktorý vyvolal obrovský rozruch. Rebeka Hlavatá a Henrich Kuľko totiž do súboja nečakane vyzvali svojich blízkych priateľov Beátu Rusnákovú a Mária Riga, čo šokovalo nielen farmárov ale aj fanúšikov tejto šou.

Kým Mário toto prekvapenie znášal relatívne dobre, Bea sa totálne zrútila a skončila v slzách, pričom si na adresu "zradcov" neodpustila mimoriadne štipľavé nadávky. Nahnevaní ale boli aj ostatní súťažiaci, ktorí konanie prvej duelovej dvojice absolútne neschvaľovali. Vyhrotené vzťahy medzi štvoricou trochu povolili, keď sa spolu ocitli v dome pravdy. Vyhrať však mohol iba jeden pár.

Bea s Máriom sa ale dokázali presadiť iba v prvej disciplíne, ktorá bola vedomostná. Ďalšie tri body získali ich konkurenti, no a tak sa zdalo, že Rebeka s Heňom majú obrovský dôvod na radosť. Ich nadšenie ale bolo predčasné. Po tom, čo sa porazená dvojica rozlúčila, prišiel veľký šok. Evelyn totiž už na začiatku v aréne naznačila, že všetko nie je v súlade s kostolným poriadkom. Súťažiacich sa spýtala, za akých okolností môžu opúšťať duelantské domčeky a byť v kontakte s ostatnými farmármi.

V dvojitom dueli medzi sebou bojoval Rebeka Hlavatá, Henrich Kuľko, Mário Rigó a Beáta Rusnáková, Zdroj: TV MARKÍZA

Bea s Máriom na Farme definitívne skončili Zdroj: TV MARKÍZA

No a po súboji dvoch dvojíc sa ukázalo, čo predtým naznačovala. „Heňo, prosím ťa, postav sa. Na rozlúčku ešte bude čas. Nie je to tak dávno, v tejto istej duelovej aréne prebiehal duel za trest medzi Majou a Nikol. V ten týždeň sme vám ja aj hospodár Matrtin veľmi jasne a dôrazne povedali, že akékoľvek ďalšie porušovanie pravidiel bude mať fatálne následky. To, akým arogantným sposobom sú porušované pravidlá na Farme, vám nebude tolerované," vyhlásila rázne.

Vzápätí prišlo nekompromisné rozhodnutie. „Z dvojice Rebeka a Heňo sa na Farmu vráti iba jeden," oznámila moderátorka s tým, že o tom, kto sa vráti, rozhodnú farmári svojim hlasovaním. A vtedy prišla najväčšia potupa, ktorú by možno niekto mohol nazvať karmou. Rebeku, ktorá zradila dve blízke osoby, si s výnimkou Aničky naspäť neprial nikto. Všetci okrem nej sa vyjadrili, že na statku by radšej uvítali Heňa.

Farmu musela kvôli porušovaniu pravidiel opustiť aj Rebeka Zdroj: TV MARKÍZA

Brunetka z Galanty nedostala ani možnosť, aby sa rozlúčila Zdroj: TV MARKÍZA

„Farmári rozhodli. Zober si veci a odíď. Teraz." povedala Evelyn Rebeke, nedovolila jej ani rozlúčku s ostatnými súťažiacimi. „Bol to taký potupný odchod pre tú Rebeku. Možno v tom dueli uspela, ale v konečnom dôsledku prvá odchádzala. Ale ja si myslím, že práve tým sa chcelo tým ostatným farmárom ukázať, že pravidlá sa nesmú porušovať a je to dosť veľká výstraha pre všetkých," vyjadril s pred kamerou Noro, čím vlastne úplne zhrnul to, čo sa v dueli stalo.