Farmári v šoku, Rebeka zradila ďalšiu kamarátku: Zobrala ju do duelu... FOTO Totálne sa zrútila!

BRATISLAVA - Tak toto budú predýchavať ešte poriadne dlho! Vo štvrtok večer sme sa na markizáckych obrazovkách dočkali voľby duelantskej dvojice, ktorá prebiehala pod taktovkou sluhov Rebeky Hlavatej a Henricha Kuľka. Tí si mali do piatkového súboja vybrať jednu dvojicu, lenže to, čo sa napokon rozhodli urobiť, nečakal absolútne nikto...

Takýto šok pri stole farmári ešte asi nezažili. Tento týždeň boli za sluhov zvolení Rebeka a Henrich, no a keďže súťažiaci počas týchto dní fungujú v pároch, do duelu mali vyzvať inú dvojicu. Keď ich však Evelyn oslovila, aby vyriekli svoje konečné rozhodnutie, všetci pri stole zamrzli. „Mali sme niečo v pláne, ale úplne sme to prehodnotili. Veľa ľudí pri stole bude úplne prekvapených a tieto mená ma se*ú najviac, ale som hráč a chcem tu zostať čo najdlhšie, a preto vyberáme Beu a Mária," povedal Heňo.

Na tvárach vyzvanej dvojcie bol na sekundu absolútny šok. Tieto dve dvojice totiž perfektne vychádzali a množstvo času trávili spolu. Bea bola momentálne najbližšia kamarátka Rebeky a v podstate dopadla takmer rovnako ako už vypadnutá Nikola. To neušlo ani ostatným farmárom a pred kamerami im v dokrútkach poriadne naložili.vyjadrila sa Monika.

Bein výraz počas voľby hovoril absolútne za všetko. Zdroj: TV MARKÍZA

„Podľa mňa je to nejaký podraz. Lebo čo sa týka týchto posledných dní, oni vkuse spolu, veľká štyrka, zabávačka, smiechoty, srandy," nechápala Eva. „Je to istá výhra, ale keď sa vrátia, jak sa na nich budú pozerať ľudia? Ja by som si vybral len seberovného. A keď už slabšieho, tak jedine, že by som to chcel pustiť. Toto by som fakt nemal srdce spraviť," krútil hlavou znechutený Henrik Szabo, medzi tým už za stolom vyzvaná Bea začala plakať.

Následne sa vyjadrila, že toto rozhodnutie bolo pre ňu absolútnym podrazom, vinu ale hádzala predovšetkým na Heňa. A Rebeka? „Cítila som sa ako posledný vyvrheľ. Bolo vidno, že sme viacero ľudí prekvapili, ktorí by to nečakali," konštatovala napriek tomu, že na rozhodnutí sa musela podieľať aj ona. Jej kamarátka Bea to ale znášala čoraz horšie. Kým Mário sa snážal celú situáciu znášať so vztýčenou hlavou, ona sa úplne zrútila.

Rebeka a Heňo kvôli taktike nezaváhali a zradili svojich kamarátov. Zdroj: TV MARKÍZA

Bea celú situáciu znášala mimoriadne ťažko Zdroj: TV MARKÍZA

„Sľúb mi jednu vec. Ideme ich poraziť a dáme ich odtiaľto do p**e. Sľúb mi túto jednu vec," nariekala Máriovi zlomená brunetka, ktorá sa tak zaradila do zoznamu zradených. „Zas proste verím ako p**a. Ako môžu tvrdiť, že sú kamaráti, ako môžu. Vy**baná Rebi, vy**baná p**a," hovorila v záchvate plaču a popritom roztrhala náramok, ktorý si vyrábala spolu s Rebekou.

Rebeka aj Heňo následne dostali náklad od ďalších farmárov, nezastal si ich takmer nikto. Keď sa štvorica presunula do domu pravdy, Bea súperom poriadne vypláchla žalúdok. No a zatiaľčo sa Heňo obraňoval, tým, že išlo o nalepšiu taktickú voľbu, jeho parťáčka radšej mlčala...

To,ako napokon duel medzi touto štvoricou napokon dopadne a či niekoho z nich dobehne "karma", sa dozvieme už dnes večer!