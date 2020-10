Po tragickej nehode ďalšia rana pre Kralevich: Stavala si načierno, TOTO musíš zbúrať!

BRATISLAVA - Jedna zlá správa za druhou! Daniela Kralevich nedávno zrazila mladú chodkyňu, ktorá bohužiaľ po nehode zomrela. Teraz musí čeliť rozhodnutiu ružinovského starostu, ktorý je presvedčený, že pri Zlatých pieskoch podnikateľka stavala načierno. Má 90 dní na to, aby stavbu zbúrala.

Problematika stavby na Zlatých pieskoch sa rieši už približne rok. „Stavba je postavená na betónových pätkách a keďže nie je spojená so zemským povrchom, nemožno ju považovať za stavbu. je to drevostavba, ktorá je vhodne začlenená do okolitej prírody. projekt je mobilný, možno ho zdvihnúť a preniesť,” povedala vtedy pre bratislava24.sk Daniela Kralevich.

Zdroj: Instagram D.K.

Kontroly zo zodpovedajúcich úradov však mali na vec iný pohľad a skonštatovali, že projekt podlieha stavebnému konaniu a mal by mať teda platné povolenie. Preto boli práce na stavbe z ich strany zastavené, keďže kráska nepredložila stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu ani súhlas ďalších účastníkov.

Zdroj: Facebook Martin Chren - starosta Ružinova

Aktuálne dokonca starosta Ružinova už vyslovil tvrdý verdikt, že bývalá modelka musí svoju nelegálnu stavbu odstrániť. „Táto čierna stavba “súkromnej pláže so zázemím” vyvolala veľký rozruch aj hnev verejnosti, bráni voľnému priechodu po brehoch jazera, nemá ani jedno jediné povolenie, nespĺňa základné hygienické ani bezpečnostné požiadavky,” vyhlásil.

Námietky nie sú len voči tomu, že projekt vyrástol na Zlatých pieskoch bez zodpovedajúcich povolení. „Stavba je nielen čierna, je aj nebezpečná pre ľudí a pre životné prostredie. Nemá žiadne revízie elektrických rozvodov, terasa nemá zábradlie (zabezpečenie proti pádu), stavebný úrad neobdržal žiadnu projektovú dokumentáciu, stavba nemá projekt požiarnej ochrany, pri kontrole na stavbe nebol žiaden hasiaci prístroj, hoci je z dreva, nemá pitnú vodu, nemá riešený odvod odpadových vôd (snáď ich nevylievajú do jazera),” vyrátal vo svojom statuse Martin Chren.

Zdroj: Facebook Martin Chren - starosta Ružinova

Napriek tomu sa tam realizovali služby zamerané na matky s deťmi. „Že nášmu úradu drzo klamali, že sa stavba neužíva, hoci v interiéri bola predajňa a občerstvenie, internet plný reklamy, na objekte ponukové reklamné tabule s cenami pre zákazníkov a noviny plné rozhovorov majiteľky o tom, ako sú jej klienti s projektom spokojní, je len bonus,” napísal nahnevaný starosta, ktorý vydal rozhodnutie, že Daniela je povinná odstrániť stavbu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. „Predpokladám, že čas sa ešte natiahne kvôli odvolaniam. Stavebný úrad Ružinov je však pevne presvedčený o nelegálnosti tejto stavby,” uviedol na záver Chren.