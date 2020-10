Psychické problémy moderátorky Evelyn: Tri lexauriny denne!

BRATISLAVA - Využiť služby psychológa nielenže nie je hanba, v istých prípadoch je to viac než potrebné. No Eva Evelyn Kramerová sa spočiatku rozhodla popasovať sa s panickými úzkosťami sama a napchávala sa liekmi...

Evelyn patrí ku komikom, a tak by málokto očakával, že má za sebou takú skúsenosť, akou sú úzkostné stavy. Stalo sa jej to, keď mala 21 rokov. Práve, keď sa pokúšala zabodovať na javisku.

„Prvá panická úzkosť prišla práve po stand-upe. Taká silná, že ma to na pol roka vyradilo z bežného života. Brala som tri lexauriny denne – to rozhodne nie je málo, len na to, aby som dokázala chodiť do školy a odkrútiť si povinné jazdy prednášok,” prezradila moderátorka pre časopis Moja psychológia. Po nejakom čase si uvedomila, že takto to ďalej nejde: „Lieky mi utlmovali paniku, ale rovnako aj radosť zo života.”

Odborníka však hneď nevyhľadala. Do ambulancie sa dostala len náhodou, keď písala školskú prácu na psychológiu. „S týmto cieľom som zavítala do jednej ordinácie. Prvotne sme sa so psychologičkou bavili o projekte a postupne som sa jej zdôverila. Priznávam, hrozne som sa hanbila. Dlho to o mne nikto nevedel a nedokázala som sa pred ľuďmi otvoriť,” povedala Eva.

Zdroj: Instagram EK

Práve lekárka jej poradila, že lieky sa jej podarí vysadiť, ak začne chodiť na terapiu. „Prvýkrát po pol roku som si ich nevzala, netušiac, či s tým budem vedieť ďalej pracovať. Dnes každému, kto trpí podobnými problémami, radím návštevu psychológa, inak to neprekonáte,” apeluje aj na ľudí s podobnými problémami blondínka.

Počas školy absolvovala dva roky terapie a dnes tiež ešte občas v rámci prevencie zájde do ordinácie. Inak sa jej už ale darí situáciu zvládať. „Počas korony sa mi podarilo zaviesť isté rituály. Od meditácie, pole dance alebo cvičenia cez režim až po zdravý spánok. Zistila som, že mi to veľmi pomáha dosiahnuť vnútornú rovnováhu. Prirodzene ju v sebe nemám. Buď som hore alebo dole,” prezradila Evelyn, ktorá dnes už žiadne emócie nepotláča tak, ako to robila v minulosti.