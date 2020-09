Televízne noviny prvýkrát len s jedným moderátorom: Nešťastný OMYL... Zlatica sa nevedela dostať do štúdia!

BRATISLAVA - Televízne noviny na Markíze už od nepamäti uvádza vždy dvojica. Malo tomu byť aj v tomto prípade, no nešťastný omyl zapríčinil, že ostrieľaná Zlatica Puškárová (43) nestihla prísť na začiatok vysielania včas. Prvýkrát v histórii tak hlavnú spravodajskú reláciu uviedol len jeden moderátor... Blondínka zostala vymknutá pred štúdiom!

Všetko sa malo stať po nachytávke od Adely Vinczeovej a Dana Dangla v rámci zábavnej šou 2na1. Tí moderátorku Zlaticu Puškárovú na chvíľu vymkli v maskérni a zostávalo naozaj len pár minút do začiatku vysielania, kedy ju z uzamknutej miestnosti vyslobodili. Plavovláska sa na skrytej kamere pobavila, no rýchlo utekala do štúdia, aby sa stihla pripraviť na vysielanie.

Tu však nastal ďalší problém - člen štábu totiž preventívne zamkol aj dvere do spravodajského štúdia. No po ukončení „nachytávky“ z Markízy odišiel. Puškárová tak zostala vymknutá pred dverami a na svoje miesto za moderátorským pultíkom sa nevedela dostať. Podarilo sa jej to až v čase, kedy už Televízne noviny boli v plnom prúde...

Spravodajskú reláciu tak prvýkrát v histórii v úvode moderoval len jeden moderátor. Teda aspoň sa tak mohlo zdať - Puškárová síce na obrazovke videla za moderátorským pultíkom len kolegu Viktora Vinczeho, no išlo len o vopred natočenú nahrávku. V skutočnosti v štúdiu prebiehalo riadne vysielanie, kde „vymknutú“ moderátorku pred kamerami nahradila kolegyňa Lenka Vavrinčíková.

Viktor Vincze ešte pred štartom Televíznych novín natočil verziu, kde moderuje Televízne noviny sám. Zdroj: TV MARKÍZA

Zatiaľ, čo sa Zlatica Puškárová snažila dostať do štúdia, Viktor Vincze moderovať Televízne noviny s Lenkou Vavrinčíkovou. Zdroj: TV MARKÍZA

Až toto bola totiž skutočná skrytá kamera, ktorou Adela a Dano nachytali Zlaticu Puškárovú. „Ja som si uvedomovala najmä kričiaceho Dana a zúriaceho Heňa (Henrich Krejča, šéf spravodajstva, pozn. red.), ktorý to hral úplne báječne, lebo presne tá floskula - prvýkrát v histórii budeme vysielať s jedným moderátorom, bola pre mňa úplným zaklínadlom, lebo poznám Heňa a viem, že toto bol akt úplného zúfalstva,“ povedala po všetkom Puškárová.

Zlatica Puškárová sa nevedela dostať do spravodajského štúdia. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ono sa to potom všetkom tak otočilo, že mne ani tak nebolo ľúto, že tam zostanem, ale mne bolo vás ľúto. Ja som mala pred očami len vás troch - ty (Adela, pozn. red.) si len tak chodila, že ježišmaria, čo Viktor, ty (Dano, pozn. red.) si nadával, Heňo hromžil. Bolo to naozaj veľmi uveriteľné. Úplne som uverila, že nejakým nedopatrením sa tie dvere zatvorili,“ dodala moderátorka.