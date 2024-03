Známy Slovák 2 roky po smrti babky: Začal sa zbavovať jej vecí… Neuveríte, čo z nich dal VYROBIŤ!

(Zdroj: Tomáš Žákovič)

Krstný otec malej Ney Nízlovej mal k svojej babke veľmi blízko. Pred dvomi rokmi však rodinu zasiahla obrovská rana a milovaná stará mama zomrela. Rodina sa zo straty spamätávala veľmi dlho... Prakticky sa s ňou vyrovnala len nedávno. Prišiel tak čas rozmýšľať, čo s vecami po zosnulej. Vyhodiť ich nepripadalo do úvahy, srdce im to nedovolilo.

Tomáš sa preto rozhodol zobrať veci do vlastných rúk. „Mama sa len nedávno zmierila s odchodom svojej maminy (mojej babky) z tohto sveta. Dospela do štádia, kedy si povedala, že nastal čas odovzdať babkine veci do domova alebo niekam, kde budú maťešte svoje využitie. Keď som sa to dozvedel, bolo mi to ľúto, no vedel som, že je to tak správne,“ vyjadril sa Tomáš. Svojej mame preto pripravil skutočne nevšedný darček. Z oblečenia po babke dal vyrobiť plyšových mackov.

„Takýto darček som nečakala a ani si nikdy nepredstavovala. Bola som už rozhodnutá, že maminkine veci dám už preč. Tomáš ma úplne šokoval (v dobrom samozrejme),“ priznala Tomášova mama. „Hneď ako som macíka zbadala, mi Tomáš nemusel nič k nemu povedať a vysvetľovať. Hneď som vedela a spoznala jej veci. Veľmi sa z neho teším a aj som si poplakala a zaspomínala na spoločné chvíle s maminou,“ dodala pani Judita.

