Známy spevák sa stal otcom: Preboha, to čo je za meno?

Dievčatko sa podľa informácií magazínu People narodilo ešte minulý týždeň - 24.septembra. Usher sa však tým, že sa stal otcom, pochválil až teraz, keď na svojom Instagrame zverejnil záber maličkej rúčky svojej dcérky. No a ako sme spomínali, jeho najmenší poklad dostal meno, ktoré by si len tak hocikto pre svoje dieťa nevybral. Maličká sa volá Sovereign Bo Raymond, pričom prvé z mien v preklade znamená "panovníčka". Viete si predstaviť, že by ste takto pomenovali vašu ratolesť?

Spevák Usher sa stal otcom Zdroj: Instagram