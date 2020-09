Kalisovej EX otvorene o rozchode s Miriam a jej drsných slovách: TAKTO to bolo naozaj!

BRATISLAVA - Uplynulý štvrtok zostali fanúšiakovia markizáčky Miriam Kalisovej (35) v šoku. Sympatická moderátorka priznala rozchod s Michalom Menkynom, s ktorým tvorila pár približne rok a pol a vyzeralo to tak, že dvojica sa naozaj našla. Oznam o krachu partnerstva však nebol to jediné, čo verejnosť prekvapilo. Blondínka si totiž na jeho adresu neodpustila poriadne drsné slová a spomínaný vzťah označila ako svoj najväčší životný omyl.

„Každý človek si aspoň raz v živote musí prežiť najväčší omyl svojho života. Tým mojím bol môj posledný vzťah. Ďakujem Bohu za túto skúsenosť, ale myslím si, že už stačilo. Poučená som dosť. Na celý zvyšok života. Neviem síce, čím som si toto zaslúžila, ale som presvedčená, že už naozaj stačilo,“ napísala Miriam k záberu, ktorý zverejnila na svojom Instagrame a z jej slov bolo zrejmé, že jej bývalý partner musel naozaj mimoriadne ublížiť.

Po pár dňoch sa ale všetko začalo javiť inak. Moderátorka dokonca odkaz Michalovi zo sociálnej siete vymazala a dnes už namiesto hore uvedeného vyjadrenia pod fotografiou nájdete len bodkuuviedla Miriam, keď sa začali množiť otázky, prečo jej predchádzajúce slová zo sociálnej zmizli.

My sme kontaktovali aj jej bývalého partnera a pýtali sme sa, čo k celej situácii viedlo. Uviedol, že on sám bol z vyjadrenia Miriam v absolútnom šoku a nechápal, čo ju k tomu viedlo. „Rozišli sme sa niekoľko dní predtým. V mieri. Keď som to videl, vôbec som tomu nerozumel, snažil som sa jej dovolať, aby sme si to mohli vysvetliť. Náš vzťah sme neukončili žiadnou drámou, veď sme dospelí ľudia," povedal nám a ich rozchod vysvetlil nasledovne. „Časom si skrátka ľudia uvedomia, že k sebe, čo sa týka lásky, nepatria. To ale neznamená, že sa ďalej nemôžu mať radi," vysvetlil pre Topky s tým, že s Miriam mali v pláne zostať priateľmi rovnako, ako to obaja praktizovali aj v predchádzajúcich vzťahoch.

Miriam Kalisová pôvodne k rozchodu zverejnila takýto príspevok. Dnes už sú jej slová pod fotografiou vymazané. Zdroj: Instagram M.K.

„Najprv bolo po rozchode všetko v poriadku. Potom Miriamke niekto musel narozprávať, že som ju oklamal alebo bol neverný. Lenže nikto tretí v tom naozaj nebol. Nič podobné by som neurobil a sám by som a k nikomu nezachoval tak, ako nechcem, aby sa ľudia zachovali ku mne. Verím, že s Miriamkou časom dospejeme k priateľstvu. Prežili sme rok a pol plný lásky. Veľmi si ju vážím a nikdy by som jej nechcel nijakým spôsobom ublížiť. " uzavrel Michal.