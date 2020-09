Vojna na markizáckych obrazovkách: Zlízla si to bývalá Miss... P**a a feťáčka!

Tú na strane dediny veľmi dobre neprijali, asi najviac leží v žalúdku Beáte a Eve. Práve prvá z menovaných sa do nej často navážala, keď sa však dozvedela, že Nikola ju tiež mala v ústach, na svoj slovný výlev akosi zabudla a dušovala sa, že ona ju za chrbtom nikdy neohovárala.

K dvojici spomínaných farmárok sa dostalo, že ich Nikola označila ako "pi**e". Hoci to blondínka pôvodne povedala úplne inak, vyrývali do nej, koľko sa dalo a žiadali ju, aby si ich "nebrala do papule", pretože oni ju vôbec neriešia. Opak ich tvrdenia na obrazovkách dokázal následný prestrih spred pár dní.

Beáta a Eva si na Nikole poriadne zgustli, svojej kolegyni vyhlásili vojnu. Zdroj: Farma 12

No aj po tejto výmene názorov ju... V súkromí opäť ohovárali. Opustila sa najmä kyprá tmavovláska, ktorá sa označuje za vyrovnanú sebavedomú osobnosť. „Do očí nevie povedať nič a poza chrbát má veľkú hubu,” vyjadrila sa, pričom zrejme zabudla na niekoľko situácií, keď mala poza chrbát veľké ústa ona sama. A potom znova. „Do p**e. Som si sem chcela prísť oddýchnuť a oni nám sem ešte dajú hlúpu p**u vypatlanú,” rozčuľovala sa pred Evou v nasledujúci deň.

Nikol to na strane dediny nebude mať vôbec také jednoduché. Zdroj: TV MARKÍZA

Na Nikolu však nemá pekné slovo ani mešťan Adam, ktorý s ňou mal ostrý konflikt ešte predtým, ako odišiel do nemocnice a následne sa na statok vrátil len pred pár dňami. Ten pôvodnú členku mestského tímu zasa spomenul pri ohováraní Rebeky a Nikolu označil ako "feťáčku", lenže potom mu zrejme jeho slová došli a všetko sa rýchlo snažil zahovoriť. „A Rebeka, keď sa dala na cestu hentej hnusnej feťáčky... Bývalej... Či ešte terajšej, budúcej... Neviem,” nakladal. Nuž, zdá sa, že Nikol to aktuálne nebude mať jednoduché ani na jednej strane...