Toto na Farme ešte nebolo: FOTO Súťažiaci urobil striptíz, nahého bimbasa jej strčil rovno pred tvár!

BRATISLAVA - Na Farme začína byť poriadne horúco! Už v momente, keď vyšlo najavo, že tento rok o víťazstvo v populárnej šou zabojuje súťažiaci, ktorý sa živí ako striptér, bolo jasné, že skôr či neskôr čo-to zo svojho umenia predvedie aj pred kamerami. A dlho to netrvalo!

V posledných dňoch oslavovali narodeniny rovno dve farmárky - dedinčanka Sára a takisto aj mešťanka Rebeka. Práve ona a jej kamarátka Monika sa počas večernej zábavy rozhodli, že večer by mohli čímsi okoreniť. A tak dievčatá začali nahovárať striptéra Henrika Szaba, aby im ako narodeninový darček ukázal niečo zo svojej šou. Alkohol dodal odvahu aj ďalším dámam, no a spoločne v tom momente už nahého fešáka predsa len dostali z postele.

Rozkokošené farmárky si od Henrika vypýtali striptíz Zdroj: TV MARKÍZA

Keď prišiel do kuchyne, mal na sebe síce už opäť oblečenie, no dámy toho napokon videli ešte viac, než pôvodne chceli. Minimálne teda oslávenkyňa Rebeka, ktorá sa stala Heňovou obeťou. „Večer som išiel spať, lebo aj som niečo popil a už som mal toho dosť, lebo niektorí sa tam opúšťali. Prišiel som, vyzliekol som sa, padol na posteľ, nejako som to prelomil. A ako som tam ležal, ma začali hecovať, nech urobím striptíz,” povedal Henrik, ktorý sa veru nenechal dlho prehovárať.

Rebeku si posadil na stoličku a za spevu ostatných farmárov sa o ňu začal obtierať, zhadzovať oblečenie a napokon skončil len v uteráku. Veselá brunetka síce spočiatku najprv nevedela, či sa má viac hanbiť alebo zabávať, no dobrá nálada napokon zvíťazila a vystúpenie svojho kolegu si zjavne užívala. No a keď prišlo do tuhého, striptérovi dokonca sama vyzliekla posledný kúsok jeho oblečenia - boxerky.

Henrik Szabo na Farme predviedol svoj prvý striptíz Zdroj: TV MARKÍZA

Rebeka bola pri pohľade na svojho nahého kolegu vo vytržení Zdroj: TV MARKÍZA

Henrik síce na sebe mal ešte uterák, no napokon temperamentnej mešťanke ukázal celú svoju pýchu. Otočil sa k nej, povolil uterák a tmavovláska mala zrazu pred očami to, čo si väčšinou pre seba necháva aj pri svojich profesionálnych vystúpeniach.

Pohľad na prirodzenie vymakaného farmára sa jej evidentne páčil - minimálne podľa pubertálneho chichúňania, ku ktorému sa pridal aj zvyšok farmárov. A Heňo? Ten sa s holým zadkom odobral späť do spálne a opäť sa venoval svojej obľúbenej činnosti. Ničnerobeniu.