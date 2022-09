Striptér z Markízy ŠOKUJE: Rozlúčky so slobodou plné hriechu… NEVERA tesne pred svadbou!

BRATISLAVA – Nie je nič neobvyklé, že rozlúčka so slobodou je v súčasnosti už bežnou súčasťou príprav súvisiacich so svadbou. Striptér Henrik Szabo, známy ako Aquaman z Farmy, má s nimi značné skúsenosti a netají sa tým, aké pikantnosti na nich už stihol zažiť. Fúú, to naozaj sa stalo TOTO?

Dobrá rozlúčka so slobodou môže byť nezabudnuteľným zážitkom nielen pre budúcu nevestu, ale tiež pre mnohých zúčastnených. Zdanlivo nevinná zábava sa však môže v priebehu chvíle premeniť na nečakané situácie, ktoré nezostanú len pri hriešnych myšlienkach. Svoje o tom vie aj profesionálny striptér Henrik Szabo, známy ako Aquaman z markizáckej šou Farma.

Striptér nedávno v rozhovore pre Europu 2 prezradil, že na rozlúčkach so slobodou už zažil v podstate všetko. Prezradil, že zažil situáciu, kedy sa svojou rukou jemne dotkol ramena jednej ženy, a ona sa rozplakala, že má pocit nevery.

No spomína si aj na opačné prípady. „Stalo sa, že sa všetky vyzliekli,“ povedal striptér v rozhovore, no dodal, že ich k tejto akcii vyprovokoval. Skúsenosť má dokonca aj so zákernou nevestou, ktorá ho po celý čas potkýňala.

Výnimkou počas rozlúčok so slobodou vraj nie sú ani nevery. Sám zažil nevestu, ktorá s ním tesne pred svadbou podviedla manžela. „Boli situácie, kedy nevesta po vystúpení prejavovala príliš veľký záujem. Došla mi do šatne alebo niečo. Zažil som situácie, kedy k tomu došlo. A ja som hovoril, tak prirodzene, že tak teda kondóm a ona že načo, však beriem tabletky, pozerám, že a choroby nič? Už len preto, že vidím, že toto hovoríš, už len preto si ho dám,“ tvrdil v rozhovore pre Europu 2 Henrik. No dnes sa už podobným úletom s nevestami vyhýba. Má totiž partnerku, ktorá samozrejme o jeho práci vie. A občas ho dokonca na jeho vystúpeniach aj sprevádza.