Zlatá maska rozzúrila divákov: Hnevajú sa Slováci aj Česi... TOTO ste vôbec nedomysleli!

A vôbec nejde o to, že by priaznivcov zábavy neoslovila šou ako taká. Problémom je skutočnosť, že tak, ako to už v posledných rokoch pri veľkých formátoch býva zvykom, do projektu spoločne naskočili česká aj slovenská televízia. Tým pádom sa aj medzi súťažiacimi nachádzajú známe tváre z oboch krajín.

No a práve to je najväčším kameňom úrazu, keďže rovnako ako našinci nepoznajú menej známe české hviezdy, takisto to funguje aj na opačnej strane. Mnoho fanúšikov sa zhoduje, že práve kvôli tomu u nich Maska stratila šmrc, keďže si jednoducho nedokážu tipnúť, kto od našich susedov by sa pod kostýmom mohol skrývať.

„Takmer všetky mená, ktoré česká porota tipuje, sú mi ako slovenskému divákovi neznáme. Tým sa, samozrejme,vytráca prvok zábavy, šou by bola pre mňa určite atraktívnejšia, keby existovala separátna SK a CZ verzia,” vyjadril sa na fanpage šou Martin a rovnaký problém ako on majú aj českí fanúšikovia. „Presne tak. Ja som zasa nespoznala nikoho zo slovenských celebrít, ktoré tam menovali. Niečo iné je spoločná Superstar, kde hľadajú nové talenty, ale ako máme hádať ľudí, ktorých nepoznáme?” myslí si zasa Češka Eva.

Diváci šou vraj takmer nepoznajú celebrity zo susednej krajiny, a tak vôbec nedokážu tipnúť, kto sa pod maskami skrýva. Zdroj: TV JOJ

Zdeněk Pohlreich mal extrémne zmenený hlas Zdroj: TV JOJ

Tento názor zdieľa mnoho ďalších ľudí, no našli sa aj takí, ktorým príde hádanie o to zaujímavejšie. Kým celebrity zo susednej krajiny im žiadny problém nerobia, prekážal im zasa úplne iný detail. A síce upravený hlas masky krokodíla Krokouša, pod ktorou sa skrýval Zdeněk Pohlreich.

Ten mal však počas spevu tak premodulovaný hlas, že sa zrejme nespozával ani on sám, a tak mali diváci obrovský problém identifikovať, kto sa v kostýme skrýva. Rozhodne však netreba hádzať flintu do žita a dať šancu aj ďalšej epizóde, ktorá na nás čaká už v nedeľu večer.