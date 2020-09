Preboha, prečo? Kormúthová si dala pichnúť botox do... Neuveríte!

BRATISLAVA - Bývalá moderátorka Kristína Kormúthová v apríli oslávila 35 rokov. Napriek tomu sa vybrala na zákrok, ktorý by od nej v jej veku nikto nečakal.

Na bývalej moderátorke RTVS vidno, že jej na výzore záleží. V týchto dňoch však svojich priaznivcov prekvapila tým, aký zákrok podstúpila.

V úvode svojho príspevku na sieti Instagram sama Kristína pripustila, že nejde o reálny problém, ktorý by urgentne potrebovala riešiť. „Keď je koze dobre, ide sa na ľad šmýkať. Ja spím veľmi tvrdo a veľmi dobre a je to vidieť najmä na mojom krku. Ja spím taká nejaká pokrčená. Aby tam neboli tie ryhy – ony tam teda ešte nie sú reálne, ale aby náhodou sa tam niekedy neobjavili, ideme to vyriešiť,” povedala Kormúthová.

Zdroj: Instagram KK

V ďalšom videu už mala brunetka na krku nejakú emulziu. Z jej slov vyplynulo, že išlo o umŕtvovaciu látku. A ako potom dodala lekárka, ku ktorej zašla, išli aplikovať botulotoxín do svalu na krku.

„Vrásky ako dôkaz som nechala v ambulancii,” pochvaľovala si potom už z domu Kristína. Neskôr ale priznala, že jej prišlo veľa správ v znení, prečo vlastne takéto čosi vo svojom veku vôbec podstupovala. „Ja sa držím toho, že prevencia je dôležitejšia. Keď už budem mať tu vrásku hlbokú ako Mariánska priekopa, nepomôže mi ani svätená voda, ani levanduľový krém. Ja razím túto teóriu, že treba predchádzať, aby som vo vyššom veku nemusela absolvovať invazívnejšie zákroky,” uviedla Kormúthová s tým, že vec konzultovala s viacerými odborníkmi. „Je to každého vec, ži a nechaj žiť,” dodala na záver.