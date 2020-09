Šokujúce rozhodnutie Jiřího Menzela († 82): Pohreb nebude... Popol majú rozsypať v tejto krajine!

Priatelia, kolegovia, blízki aj priaznivci od pondelka očakávali správy o tom, kedy si budú môcť špičkového filmára uctiť a dať mu svoje posledné zbohom. Lenže podľa najnovších informácií k pohrebu nedôjde a rodina sa zrejme s Jiřím rozlúči v súkromí podľa jeho posledného želania. On sám sa totiž pred smrťou vyjadril, že si neželá, aby mu najbližší usporiadali pohreb.

Jiří Menzel si prial byť spopolnený Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

„Smrti sa nebojím. Keď budem cítiť, že je so mnou zle, tak chcem umrieť. Nechcem byť na ťarchu. A nechcem pohreb. Mám len strach, aby to nebolo dlhé, blbé umieranie,” povedal v jednom zo svojich posledných rozhovorov pre Miloša Zapletala do knihy Nesmrteľní. Prianie Menzela bolo, aby bol spopolnený.

Uviedol, že svoje pozostatky by chcel zanechať na mieste, ktoré bolo jeho srdcu mimoriadne blízke. „Bol by som rád, aby ho potom raz moja žena odviezla do Španielska, kam jazdíme každé prázdniny, a aby ho tam rozsypala. Máme to miesto veľmi radi a vlastne tam budem s babami stále,” vyriekol pred smrťou slová, z ktorých dnes až mrazí.