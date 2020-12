Super TAJNÝ vzťah v našom šoubiznise: Nikto nevedel, s kým moderátorka žije, ale… Po 12 rokoch je KONIEC!

BRATISLAVA - Moderátorka Kristína Kormúthová (35) sa nikdy na tému priateľ priamo nevyjadrovala. Nikdy verejne žiadneho muža po svojom boku nepriznala. Až pred 3 rokmi sa nám z nej nepriamo podarilo vypáčiť, že je zadaná, identitu svojho milého však konkretizovať nechcela. No dnes je už opäť single. Rozchod prišiel po 12 rokoch vzťahu!

Kristína Kormúthová začínala v RTVS ako moderátorka športového spravodajstva. No dnes sa už moderovaniu nevenuje. Po búrlivom odchode z televízie sa pustila do podnikania a dnes vlastní úspešnú značku topánok. A hoci to verejne nikdy neprezentovala, doteraz sa jej darilo aj v láske.

Kormúthovej dobre strážené tajomstvo: Má chlapa!

Dlhých 12 rokov bola vo vzťahu. Ten, spolu s identitou partnera, však zahaľovala do rúška tajomstva. Len pred tromi rokmi sa nám z nej v podstate omylom podarilo vypáčiť, že je zadaná. Keď sme ju podpichli, či nejakého muža netají, odpovedala: „Tajím,“ a dodala: „A ešte sa nenašiel niekto, kto by ma s niekým pristihol. Tak asi to robím dobre,“ potvrdila nám nepriamo Kormúthová.

Dodnes však verejnosť meno jej partnera nepozná. A zrejme už ani nespozná - dotyčný pán totiž už nie je aktuálnou témou. Po dlhých rokoch vzťahu prišiel rozchod. Brunetka to priznala na sociálnej sieti Instagram. „Po 12 rokoch som single,“ priznala Kristína, z ktorej na sociálnej sieti srší spokojnosť. Tak snáď išlo o dobre rozhodnutie.