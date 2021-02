Kormúthová prvýkrát videla markizáckych Oteckov: Sodoma Gomora… Uff, tieto slová televíziu nepotešia!

Moderátorka a úspešná podnikateľka Kristína Kormúthová si uplynulý týždeň prvýkrát pozrela markizácky seriál Oteckovia a dobrý názor si naňho neurobila. V televízii práve vysielali scénu, ktorá zachytávala riaditeľku školy Tamaru (Zuzana Mauréry) a kaderníčku Petru (Natália Puklušová) v družnom rozhovore.

A práve tieto zábery tmavovlásku znepokojili. Problémom totiž je, že Tamara je bývalá a zároveň súčasná manželka Mareka (Vladimír Kobielsky) a Petra je jeho milenka, s ktorou má dieťa. No a tieto dve ženy aktuálne v seriáli spolu žijú pod jednou strechou. A toto príde Kristíne poriadne pritiahnuté za vlasy.

„No keďže teraz je trošku viacej času ako inokedy, omylom som si prepla na tento seriál Oteckovia a ja sa pýtam - aký vzor to majú decká, keď ukazujú, že je úplne prirodzené, že milenka s manželkou žijú v jednej domácnosti, pretože táto mu porodila dieťa, jej manželovi. Čiže polygamia pod jednou strechou,“ zhrnula aktuálny dej Kormúthová.

„A ja sa pýtam ešte raz - je toto v poriadku, že toto dávame za vzor našim deťom. Priznám sa, že som absolútne z toho znechutená. A to nie som puritánka,“ zdôraznila známa Slovenka. Prekvapilo ju tiež, že seriál chodí v podvečer medzi 18:00 a 19:00. „Absolútne voľný prístup ktorémukoľvek dieťatu v akomkoľvek veku,“ zhodnotila tmavovláska.

Dodala však, že je samozrejme na každom divákovi, čo si v televízii pozrie a nechce moralizovať. Ani tvorcom nedáva za vinu, akým smerom sa Oteckovia uberajú - tí vyrábajú len to, čo si ľudia pýtajú a čo v konečnom dôsledku sledujú. „Ale možno vás prinúti toto zamyslieť sa. Neviem, podľa mňa je to Sodoma Gomora a je to na každom z vás a na zvážení. Ale nepáči sa mi to... Môj názor.“

Tento názor na markizácky počin však veľa Slovákov zjavne nemá. Seriál Oteckovia totiž stále patrí k najobľúbenejším televíznym počinom súčasnosti. Po Novom roku sa na obrazovky vrátili ako suverénny líder.