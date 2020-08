Majk Spirit pozná svoju manželku 14 rokov: V roku 2006 o nej spieval vo svojom hite… Tak schválne, zachytili ste to tam?!

BRATISLAVA - Majkovi Spiritovi (35) sa za posledný rok zmenil život od základov. V januári 2019 po 13 rokoch stretol v Dubaji svoju dávnu známu a ani netušil, že je to začiatok jeho životnej lásky. Odvtedy sa už stihol zasnúbiť, oženiť a splodiť dieťa. Zaujímavosťou je, že raper svoju manželku (32) spomínal už v roku 2006 v slávnom hite... Schválne, zachytili ste to tam?

Majk Spirit prežíva azda najšťastnejšie obdobie svojho života. Minulý rok stretol svoju životnú lásku, po pár mesiacoch ju požiadal o ruku a prakticky hneď začali pracovať aj na dieťati. Nie je to tak dávno, čo sa dvojica podelila o informáciu, že je modelka Maria tehotná a že sa už stihli aj zobrať...

A teraz raper pre markizácky Reflex prezradil začiatky ich lásky. „Pred 14 rokmi, 2006, leto, jedného dňa prišla kamoška, ktorá žila práve čerstvo v Dubaji a ona hovorí, že mám tu so sebou kamošku, čo som stretla v Dubaji, že je modelka tiež,“ opísal moment stretnutia Majk.

Prvé FOTO tehotnej partnerky Majka Spirita: Aha, aké má už veľké bruško a... To bola už aj svadba?!

„Sme sa dali do reči, sadli na drinky, boli sme spolu v podstate 3 dni, už vtedy tam prebehli nejaké iskry a nevedel som sa od nej odtrhnúť. Randili sme spolu, ona mala 17, ja 21 asi. A potom zmizla na 13 rokov z môjho života,“ prezradil Spirit.

Majk Spirit je už ženatý.. FOTO zo svadby!

Tajomná brunetka v ňom však zanechala hlboký dojem, pretože ju spomenul aj v jednom svojom veľkom hite. „Ja som si na ňu spomenul iba v skladbe Ženy treba ľúbiť, keď som písal tento track, tak som vlastne inšpirovaný týmto trojdňovým randením. Vtedy v 20006 som ju spomenul v tejto skladbe v jednej slohe,“ priznal raper.

V piesni rapuje: „Bola Ruska, nerozumela mi pol slova, no aj tak pochopili sme sa, a to doslova,“ niet teda pochýb, že sú tieto slová práve o jeho dnes už manželke Marii. Dvojica sa potom stretla po dlhých 13 rokoch náhodne v Dubaji. „Na večeri som ju pozval so mnou do Thajska. Ona povedala, že príde. Najprv som to bral, že je to sranda, ale ona prišla a odvtedy sme spolu,“ priznal Majk Spirit.