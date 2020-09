Nemravný poslanec v práci: FOTO Pozrite, na čo vyvaľoval oči uprostred rokovania!

Prehrešku poslanca sa intenzívne venoval zahraničný Daily Mail. V pléne v Bangkoku práve počas štvrtku prebiehali rozpočtové čítania. Anuwat však na to nedbal a radšej sa venoval obrazovke na svojom smartfóne kde nehral hry či pozeral si webstránky. Venoval sa niečomu oveľa nemravnejšiemu. V konverzácii s istou osobou si prezeral pomerne pikantné fotografie istej nahej ženy.

Zdroj: Profimedia

Vzrušený poslanec stratil zábrany

Pri jednej fotografii to však neskončilo a fotografi ho prichytili aj pri ďalších šokujúcich snímkach, ktoré si prezeral. Politik bol po obrázkoch dokonca tak lačný, že si v istej chvíli aj sňal z tváre ochranné rúško, aby mal lepší výhľad.

Zdroj: Profimedia

Rôzne zábery a výhovorka na koniec

Poslanec však nezostal len pri tope a ďalej si prezeral šteklivé zábery napríklad aj ženského rozkroku. Zahanbený poslanec Anuwat, ktorý zastupuje provinciu Chonburi za vládnucu vojenskú stranu Palang Pracharath, bol so zábermi konfrontovaný a priznal sa, že sa na ne pozrel.

Ako politik sa ale z tejto situácie chcel kreatívne vykrútiť, no nevyšlo mu to zrejme tak, ako by si želal. Tvrdil totiž, že dostal nevyžiadané správy v aplikácii Line od dievčaťa, ktoré „prosilo o pomoc“ a „hľadalo peniaze“. Ronnathep Anuwat pre miestne médiá uviedol, že fotky si podrobne prezeral preto, lebo vraj kontroloval pozadie a pokúšal sa určiť, či je dievča v nebezpečenstve.

Na koberčeku, no bez postihu

Nakoniec si Ronnathep vraj uvedomil, že dievča chce len peniaze a preto vraj všetko obsah konverzácie vymazal, no bol zavolaný na koberček. Nič z toho však nakoniec nebolo, pretože sa klub rozhodol, že voči poslancovi nebudú vyvinuté žiadne postihy. Hovorca Chuan Leekpai argumentuje, že v súčasnosti neexistujú žiadne pravidlá, ktorá by poslancom zakazovali si čokoľvek na mobiloch prezerať, a to dokonca aj priamo uprostred rokovacej miestnosti.

Ronnathep pritom nie je v Thajsku v tejto kauze žiadnym nováčikom. Jeho kolega Nat Bantadtan sa podobného postihu dopustil v lete 2012, keď si na mobile prezeral pornografiu.