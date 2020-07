Prvé FOTO tehotnej partnerky Majka Spirita: Aha, aké má už veľké bruško a... To bola už aj svadba?!

BRATISLAVA - Majk Spirit (35) našiel svoje šťastie po boku ukrajinskej modelky Márie (32). Začiatkom roka svoju lásku požiadal o ruku a budúci rok sa mala konať veselica. Teda, to si aspoň doteraz všetci mysleli. Aktuálne sa však zdá, že dvojica má svadbu už za sebou. Modelka zverejnila prvú fotku s bruškom a... Pozrite, na to meno!

Majk Spirit požiadal modelku Máriu o ruku začiatkom roka, preto mnohí očakávali, že sa ich deň D bude konať ešte tento rok. Brunetka však fanúšikov vyviedla z omylu. „Naše svadobné plány to zatiaľ neovplyvnilo, keďže máme stále rok do budúcej jari. Trochu to ale ovplyvnilo prácu na našom dome,“ odpovedala Masha na otázku, či pandémia narušila ich svadobné plány.

A je to tu! Majk Spirit sa bude ženiť: Romantické zásnuby... To je ale prsteň!

No Máriin najnovší príspevok na Instagrame svedčí o opaku. Vyzerá to tak, že dvojica si svoje áno už stihla povedať. Brunetka totiž zverejnila prvú fotku s tehotenským bruškom. Na profesionálnej fotke pózuje s partnerom Majkom Spiritom a pohľady všetých okamžite upúta jej pekne zaoblené tehotenské bruško.

Snúbenica Majka Spirita prehovorila: Odhalila termín svadby a... Fú, to vážne má TOĽKOTO rokov?!

Pozorní fanúšikovia si však určite všimli zmenu jej mena. Na Instagrame bola ešte donedávna uvádzaná ako Masha. No dnes už na jej profile svieti meno maria.dusicka. Hrdí sa teda priezviskom svojho partnera Michala Dušičku. Či svadba naozaj prebehla alebo si modelka meno zmenila len na znak ich budúceho manželstva, zatiaľ nevedno.

Modelka Maria si na Instagrame zmenila meno na Maria Dušička. Zdroj: Instagram M.D.