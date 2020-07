Potvrdené: Majk Spirit je už ženatý... FOTO zo svadby!

Majk Spirit sa oženil s tehotnou priateľkou Mášou

Zdroj: Instagram MD

BRATISLAVA - Najprv sa v júni prevalilo, že Majk Spirit bude pravdepodobne otcom, no on ani jeho partnerka tieto správy nepotvrdili. Až včera. No popritom Máša prekvapila na sociálnej sieti aj zmeneným priezviskom. Svadbu tiež najprv nekomentovali, no dnes už raper priznal farbu!