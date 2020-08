Rozzúrení slovenskí umelci: Narastajúce čísla nakazených im ničia biznis… Búria sa proti novým nariadeniam vlády!

S tým, že príde druhá vlna pandémie koronavírusu, sa prakticky rátalo. A zdá sa, že je to tu. Na minulotýždňovej tlačovke ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sa verejnosti prezradili nové opatrenia vlády platné od 1. septembra.

V skratke - odporúča sa necestovať do zahraničia, definujú sa rizikové regióny v jednotlivých krajinách, rodičia detí, ktoré od septembra nastupujú do škôl, musia vedenie oboznámiť, ak sa posledné dva augustové týždne zúčastnili hromadného podujatia, či cesty mimo Slovenska.

Navyše musia deti prvé dva týždne nosiť v škole rúška. Od 1. septembra sa navyše neodporúčajú hromadné podujatia, tie nad 1000 ľudí sa úplne zakazujú. Interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí sú tiež zakázané a po 23. hodine sú zakázané úplne všetky akcie (s výnimkou svadieb).

No a práve tieto posledné menované nariadenia poriadne vytočili slovenských umelcov. Tí prakticky od marca sedia doma a čakajú, kedy budú môcť opäť vystupovať. Chvíľu sa aj zdalo, že sa Slovensko opäť vráti do normálu, a teda aj ich práca, no teraz je už jasné, že všetci opäť musia zaradiť spiatočku.

„V súčasnej situácii a po zverejnení pripravovaných opatrení, ktoré boli uvedené na tlačovej konferencii ministra zdravotníctva Mareka Krajčího 13. 8. 2020, považujeme prístup kompetentných orgánov k nášmu odvetviu za diskriminačný. Požadujeme jednoznačný postoj vlády SR k neštátnej kultúre a naplnenie sľubov, ktoré nám boli dané na rokovaniach,“ píše sa vo vyhlásení asociácií a združení nezriaďovanej kultúry na Slovensku.

„Doterajšie neriešenie situácie zo strany štátu je pre neštátnu kultúru likvidačné a treba si uvedomiť, že kultúra nie sú len známe tváre z obrazoviek, ale je to množstvo profesií, ktoré zabezpečujú chod a realizáciu kultúrnych podujatí,“ uvádzajú asociácie a pokračujú: „V piatok 14. 8. zverejnená pomoc ministerky kultúry Natálie Milanovej v podobe grantov cez Fond na podporu umenia vo výške 11 miliónov eur vôbec nerieši našu situáciu.“

„Vytvára len možnosť pre malý zlomok umelcov uchádzať sa o peniaze na projekty. Ministerstvo kultúry nás ako nezriaďovanú neštátnu kultúrnu obec nechalo už 5 mesiacov napospas situácii, napriek viacerým stretnutiam a urgenciám.“

Na svojich profiloch na sociálnych sieťach sa rozhodli verejne prehovoriť a upozorniť na problém aj jednotlivé známe tváre. Vláde a všetkým, ktorí nechápu aj ich pohľad na vec, sa preto rozhodli otvoriť oči:

