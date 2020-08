Slovenská misska sa vyfotila počas dojčenia: Stiahla plavky a... Veď ti vidno takmer všetko!

BRATISLAVA - Dojčenie je prirodzenou súčasťou života každej mamičky a zároveň patrí k tomu najlepšiemu, čo môže žena svojmu dieťatku poskytnúť. Predsa len, materské mlieko nedokáže naplno nahradiť žiadny predávaný prípravok a okrem toho má i vplyv na puto matky a dieťaťa. Aktuálne žijeme v období, kedy si ženy, aspoň väčšinou, môžu bez krivých či odsudzujúcich pohľadov dovoliť dojčiť aj na verejnosti, no niekedy... To tak úplne nevyjde!

O pár dní tomu bude už rok, odkedy sa exotická, vtedy len 19-ročná Yasmine Taty, stala mamičkou. Na svet priviedla dvojičky Ryana a Khloé. 2. vicemiss z roku 2018 sa odvtedy dvom krásnym ratolestiam naplno venuje a svojim priaznivcom na Instagrame často ukazuje spoločne strávené momenty zo súkromia.

Naposledy to bola práve chvíľka počas dojčenia pri bazéne. Lenže záber dokumentujúci tento intímny moment tak úplne nevyšiel. Záber vznikol v momente, kedy mala Yasmine stiahnuté plavky, no jej drobec práve sedel na kolenách inej slečny a nebol úplne prisatý. A tak naša kráska na svojom Instagrame zverejnila snímku, na ktorej vidno podstatnú časť jej prsníka... Mali by ste aj vy odvahu zverejniť takéto intímne foto?

Yasmine Taty zverejnila takýto intímny záber. Zdroj: Instagram Y.T.