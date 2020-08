Šebestovú po rozchode s Ďuricom zradil odraz, ukázala nového muža: FOTO Je to ON!

BRATISLAVA - Ešte počas minulého roka sa začalo pošuškávať, že vzťah Magdalény Šebestovej (37) a jej partnera Jána Ďuricu (38) prechádza obrovskou krízou. Obaja síce spočiatku odmietali celú vec komentovať, no bývalá "misska" napokon v decembri priznala, že sedemročný vzťah, z ktorého vzišla aj ich dcérka Ninka, je naozaj v troskách. Netrvalo dlho a futbalista verejnosti predstavil náhradu svojej ex...

Tou sa stala finalistka Miss Universe 2013 - Diana Kačurová. Spoločnú fotografiu so sexi blondínkou zverejniľ Ďurica len pár dní po tom, čo sa prevalil jeho rozchod s Magdou, onedlho na to ju už ako svoju oficiálnu partnerku priviedol na prestížny Ples v opere. Šebestová vtedy svojmu ex a jeho novej známosti venovala uštipačný komentár, no všetku svoju pozornosť potom venovala starostlivosti o dcérku Ninku.

Rodinnej idylke je definitívny koniec. Magdaléna Šebestová i Ján Ďurica si našli nových partnerov. Zdroj: Instagram J.D.

Niekedy v máji sa ale na jej profile začali čoraz častejšie objavovať fotografie obrovských kytíc kvetov, k príspevkom občas pridala aj nejaký ten záhadný odkaz. Pozornému človeku nebolo treba viac, aby si zrátal dve a dve dokopy a prišiel na to, že v živote kráľovnej krásy z roku 2006 je nový muž. Ba čo viac, pán dokonalý, ktorého identitu Magda chránila ako oko v hlave, sa o ňu podľa všetkého stará ako o princeznú.

Snaha utajiť svoju polovičku sa ale napokon minula účinku. V polovici júna prišiel týždenník Plus 7 dní s informáciou, že Šebestovú zbalil istý podnikateľ. A nie len tak hocijaký. V situácii okolo koronavírusu ide o mimoriadne významné meno. A síce Michala Fressera, ktorý má firmu s milionárom Mariom Hoffmanom. Magdalénin údajný partner je generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorá vyvinula unikátnu platformu na produkciu vakcín s rôznym zameraním, ešte začiatkom apríla dokonca táto firma oznámila, že vyvinula i sľubnú peptidovú vakcínu proti COVID-19.

Miss SLovensko 2006 sa často chváli takýmito obrovskými kyticami. Zdroj: Instagram M.S.

Magdu akosi zradil odraz skla, v ktorom vidieť jej nového partnera. Zdroj: Instagram M.S.

No a vyzerá to tak, že dvojica naozaj tvorí pár. Šebestová si totiž aktuálne užíva letné chvíle pohody a v jednom z jej príspevkov z výletov sa objavila aj fotografia z odpočinku na terase. Sexi brunetka si síce pôvodne fotila vyložené nohy a pohárik vína, no v odraze skla jasne vidieť svetlovlasého muža. No a keď si do vyhľadávača zadáte meno Michala Fressera a porovnáte ho s "pánom neznámym" na Magdinom zábere... Dámy a páni, je to jasné!