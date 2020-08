Slovenská speváčka prvýkrát prehovorila o svadbe: Romantické FOTO a slová plné dojatia!

Sympatická tmavovláska sa vydala v Nitre, keďže odtiaľ pochádza jej ocino. Veľkú rolu zohrala aj skutočnosť, že si s Filipom svoje áno chceli povedať pred Bohom a oboch ich očaril kostolík na Zobore. Na prípravy ich veľkého dňa mali dnes už novomanželia približne dva roky. „Keď ma Filip požiadal o ruku, vedela som, že chcem kráčat životom práve s ním. Celý čas priírav bol pre mňa obdobím lásky. Od riešenia všetkých tých hlavných organizačných vecí až po tie najmenšie detaily. Snažili sme sa, aby ten deň bol pekný pre všetkých našich blízkych. Ale to sa asi snaží úplne každý. Pre mňa osobne bolo dôležité, aby si hostia oddýchli a v ten deň už len oslavovali," povedala dva dni po svadbe pre Topky Veronika.

Veronika Strapková počas najkrajšieho dňa vo svojom živote Zdroj: Archív V.S./ Memo Photo agency

„Kostol na Zobore ma očaril. Keď sme tam chodili na prípravu, mali sme také štastie na skvelého pána farára, že som si ani nevedela predstaviť niekoho iného, kto by nás oddával. Aj evanjelium bolo na obrade také, ako sme potrebovali počuť. Naozaj ma to dojalo. Ak mám ale povedať, čo cítim, myslim, že nepoviem nič prevratné, ale to čo asi každý. Asi najviac som myslela na to, nech sú tam naši blízki ľudia. A ten pocit že ma odvádza k oltáru ocino a mamina mi dá požehnanie, je pre mňa obrovský dar," prezradila nám dojatá nevesta, ktorá ešte stále vstrebáva obrovské emócie z ich dňa "D".

Veronika Strapková zverejnila niekoľko fotografií s manželom Filipom Zdroj: Instagram V.S. Memophotoagency

Mimoriadne si váži aj to, že ich najbližší sa stali súčasťou ich obradu, hoci malú mnoho povinností. „Cítim to ako vzácnosť. To sú také moje pocity. Veľa lásky a veľa prajnosti od blízkych. Najkrajšími zážitkami boli pre mňa kostolík a tiež čepčenie a odobierka. Ja som na také tie obradné veci a oslavu vnímam ako už ako taký príjemný dovetok. A vlastne, celý ten čas pred manželstvom, ktorý sme si predĺžili na dva roky, bol pekný. Som veľmi rada, že som to mohla zažiť a vyšlo aj nádherné počasie. Po mesiacoch doma bolo vzácne stretnúť ľudí, ktorých sme dlho nevideli," opísala svoje pocity skromná umelkyňa.

Na záver nám ešte prezradila nejaké tie detaily a pridala aj odporúčanie pre budúce nevesty. „Mali sme pre hostí aj program a nejaké drobnosti, no to sú len take prejavy vďaky. Tie by nakoniec aj tak boli jedno, pretože to, na čom naozaj záleží, je tá atmosféra, čo si človek nedokáže kúpiť. A za to som veľmi vďačná. Nejde o veci, ale o ten pocit a to, o čom ten deň bol. Pre mňa to bolo proste vzácne. Prajem všetkým nevestám, nech im to vyjde nádherne, nech majú krásne spomienky a hlavne nech si užívajú ten čas. Beží to v ten deň strašne rýchlo," dodala s pokorou Veronika.