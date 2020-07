Brutálna zmena Katky Knechtovej: Odstrihla vlasy a... Návrat k chlapčenskému imidžu?

BRATISLAVA - Keď si spomeniete na výzor Kataríny Knechtovej (39) z obdobia, kedy ešte pôsobila ako speváčka skupiny Peha, jej vtedajší imidž by ste zrejme neoznačili nijak inak, ako slovom chlapčenský. Umelkyňa vtedy veľmi neholdovala ženskej móde či elegantným účesom, ako je tomu dnes. Teda aspoň ešte pred pár dňami. Brunetka sa totiž nechala zostrihať!

Za posledné roky sa speváčka výrazne zmenila. Blízke jej začali byť elegantné i sexi outfity a jej look väčšinou dotváral jemý make up a dlhé vlasy upravené do vzdušných vĺn. Zdá sa ale, že Katarína, ktorá sa v minulosti dokonca nechala vyholiť až úplne "na koleno", opäť zatúžila po zmene. Ešte pred niekoľkými dňami pritom fanúšikov očarila fotgrafiou, kde vyzerá ako nežné dievčatko.

Katarína Knechtová sa rozhodla pre zmenu imidžu Zdroj: Instagram K.K.

Tento jej imidž je ale už fuč, a to minimálne na niekoľko ďalších mesiacov. Knechtová sa totiž nechala poriadne prestrihať a výrazne skrátila aj dĺžku svojej koruny krásy. Okrem toho teraz dokonca opäť nosí ofinu, no a vďaka tejto premene sa aktuálne mimoriadne podobá na svoje ja z čias, kedy bola líderkou kapely Peha. Čo jej podľa vás pristane viac?