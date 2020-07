Slovenský spevák ukázal dcéru: Je hviezdou nového videa... To kedy tak vyrástla?!

Robo Opatovský sa po dlhšej odmlke opäť pochválil hudobnou novinkou. Len začiatkom týždňa spevák vydal svoj nový videoklip s názvom Tajný recept. Vo videu k jeho pozitívne naladenému singlu si ale okrem tanečníkov tentokrát zahrala aj jeho dcérka Hanka a mnohým by na prvý pohľad ani nenapadlo, že ide o jeho "malé dievčatko". Zauíjamlo nás, ako si rozkošná slečna užívala nakrúcanie so svojím známym tatom.

Robo Opatovký v klipe ukázal svoju dcérku Hanku. Tá ale vyrástla! Zdroj: Youtube/ Robo Opatovský

„Hanka sa na natáčanie veľmi tešila. Nezastavili ju ani komáre, ktoré nás pri jazere všetkých doštípali. Dokonca pred ostrou klapkou, keď sme začali točiť spoločnú scénu s Hankou, ju jeden štipol, ale ako tvrdila, nechcela pokazit záber, tak sa držala a dala to so cťou. Aj je vidieť, ako má červený fliačik na čele, je to hrdinka," povedal nám pyšný otecko.

Okrem toho, malá princezná vraj podedila aj čo-to z jeho umeleckých vlôh. „Má výborný sluch a pekne spieva. Dokonca som pre ňu napísal aj pár pesničiek a vyskúšala si aj nahrávanie v štúdiu. Na svojom Facebooku občas na pobavenie mojich fanúšikov pridávam aj naše spoločné spevácke výkony," dodal pre Topky Robo na adresu Hanky. Tú vychováva so svojou manželkou Katkou, s ktorou tvorí pár už viac ako 14 rokov. A to sa v slovenskom šoubiznise tak často nevidí!