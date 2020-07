Najhoršie chvíle pre Máriu Čírovú: Posielali ju na potrat!

BRATISLAVA - Speváčka Mária Čírová (31) aktuálne očakáva tretieho potomka. Zároveň patrí k slovenských speváčkam, ktoré sa pre rodinu rozhodli v pomerne skorom veku. Ako najnovšie priznala, nebolo to vtedy ľahké, mnohí jej adresovali slová, ktoré sa len ťažko počúvajú.

Svet sa mení a dnes už žijeme odlišný život než naši predkovia. Zmenil sa aj pohľad na materstvo a mnohé ženy po prvýkrát rodia dávno po 30-ke. Mária Čírová sa však pre rodinu rozhodla ako 20-ročná. Syna Huga porodila krátko pred svojimi 21. narodeninami.

A mnohí mali názor, že na dieťa mala ešte kopu času. „Pokazila si si život, moja”, alebo „Na tvojom mieste by som si to dala zobrať a máš pokoj,” alebo „Dieťa v 20-ke? Ľutujem ťa,” alebo „Čo na to povedia tvoji rodičia a rodina, nie si vydatá!” znelo z niekoľkých úst, keď si sa mal narodiť, Hugi,” prezradila Mária, aké tvrdé slová si musela v tom čase vypočuť.

Akoby niektorí ľudia nedokázali rešpektovať rozhodnutie iného človeka. „Slzy sa mi tlačia do očí a vynárajú sa mi asi aj vďaka tej nádhernej hudbe, ktorú hráš, všetky spomienky na naše spoločné začiatky, keď ta nebolo vidno ani pod mikroskopom a my s ockom sme sa na teba tak tešili!” prihovorila sa speváčka svojmu prvorodenému synovi pod videom, ktoré zachytáva jeho hru na klavíri.

Ako ďalej prezradila, s partnerom Marošom sa radšej v tom čase utiahli do súkromia a užívali si svoje šťastie. A po takmer 11 rokoch je na svojho syna nesmierne pyšná. „Som hrdá, som taká hrdá mama! Ďakujem Bohu, životu aj celému vesmíru za odvahu! A budem jej ďakovať do konca svojho života, lebo len vďaka nej ťa mám! Ak bude tvoj malý braček len kúsok z teba, nemám sa čoho báť,” napísala Mária, ktorá takmer tri roky po Hugovi porodila dcérku Zoe a každým okamihom očakáva ďalšieho syna. Partnera Maroša Kachúta si vzala za manžela v lete 2017.