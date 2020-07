Mária Čírová v prominentnej nemocnici: Porodila syna Rubena… FOTO Manžel ju denne navštevuje!

BRATISLAVA - Včera sme na Topkách informovali, že z Márie Čírovej (31) a jej manžela Mariána Kachúta (46) sú už trojnásobní rodičia. Chlapček, ktorému vybrali netradičné meno Ruben, sa narodil v utorok ráno v súkromnej pôrodnici v Bratislave. Hrdého otecka sme v stredu popoludní zachytili na ceste do nemocnice... Chodí ju navštevovať každý deň!

Mária Čírová sa radostnou novinou pochválila včera na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Tam zverejnila fotku z pôrodnej sály aj meno svojho čerstvo narodeného synčeka. Už pred mesiacom speváčka avizovala, že bude netradičné a štýlovo sa bude hodiť k Zoe a Hugovi, ako pred rokmi nazvala svoje prvé dve deti.

Je to tu! Mária Čírová porodila... Chlapček dostal EXTRA netradičné meno!

„Môžem len prezradiť, že toto meno sa nachádza v našej rodine, takže pre nás to nie je úplná novinka, ale možno verejnosť to bude počuť prvýkrát. Nie je to úplne také slovenské meno, klasické, špecifické, ale skôr také nezvyčajnejšie,“ prezradila pred mesiacom. Dnes je už jasné, že chlapček dostal zaujímavé meno Ruben po Máriinom krstnom otcovi.

Speváčka rodila v známej pôrodnici v Bratislave, v ktorej rodí veľa prominentných mamičiek a jej manžel bol celý čas pri nej. A dlho ju samú nenechal ani na druhý deň. Šťastného trojnásobného otca sa nám podarilo nafotiť v stredu popoludní na ceste za svojou milovanou ženou a novorodeným synčekom.