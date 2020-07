Budúca trojnásobná mama Mária Čírová: Ukázala brata... TOTO je on!

TRNAVA – Slovenská speváčka Mária Čírová (31) sa čoskoro stane trojnásobnou mamou a pod srdcom nosí synčeka. Ona sama je zo štyroch súrodencov a aj jej najstaršia sestra má 4 deti a tak veľkú rodinu akosi dostala do vienka. Len nedávno bola navštíviť brata v jeho novootvorenej cukrárni. A musíme uznať, že Dominik je skutočne riadny sympaťák!

Už o pár dní by mala speváčka Mária Čírová priviesť na svet svoje tretie dieťatko. Pod srdcom nosí synčeka a tak sa jej deti Hugo a Zoe dočkajú bračeka. Kým ešte sympatickú budúcu trojnásobnú mamu nesužujú kontrakcie, odbehla si na sladkú zmrzlinu do Trnavy. Jej brat Dominik sa totiž rozhodol otvoriť si zmrzlináreň v ich rodnom meste.

Niekoľko rokov žil v talianskom Ríme a zavialo ho to k zmrzline. Po návrate na Slovensko márne hľadal tú chuť gelata, akú poznal z Apeninského polostrova. A tak sa so svojou manželkou Zuzkou rozhodol v malom Ríme otvoriť vlastnú zmrzlináreň s receptúrou, ktorú si priniesol zo zahraničia. Po otvorení ho bola pozrieť jeho sestra Mária a krátko pred pôrodom si tak vychutnala výbornú mrazenú pochúťku. Počas svojej návštevy sa s bratom nezabudla odfotiť a fotografiou sa pochválila na svojom instagramovom účte. Majkin brat je skutočne fešák a zaiste sa už teší na svojho synovca. On sám má jedného synčeka.

Brat Márie Čírovej Dominik s manželkou Zuzanou si otvorili zmrzlináreň. Budúca trojnásobná mama si bola na zmrzline pochutnať. Zdroj: Instagram