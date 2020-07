Víťazka Superstar si užíva dovolenku so sestrou: Podobu nezaprú a... FOTO v plavkách!

POREČ - Víťazka minulého ročníka speváckej šou Superstar Tereza Mašková, si odbehla s priateľom Oliverom, sestrou Veronikou a kamarátom do Chorvátska na dovolenku. Pri mori si užívajú slnečné lúče a sestry Maškové, ktoré podobu nezaprú, sa pochválili aj zábermi v plavkách.

Nie je to tak dávno, čo minuloročná víťazka Superstar vydala svoj debutový album Zmatená. Dva roky po skončení šou má na konte prvé hudobné dieťa a po uvoľnení opatrení si odbehla do zahraničia k moru na zaslúžený oddych. Spoločnosť v Chorvátsku jej robia priateľ Oliver, kamarát Lukáš a sestra Veronika.

S tou podobu rozhodne nezaprú a len blázon by tvrdil, že je to naopak. Dievčatá sú mladé a krásne a za svoje postavičky sa rozhodne hanbiť nemusia. A keďže plavky sú povinná výbava na každú dovolenku, dievčatá Maškové sa pochválili aj zábermi v nich. A musíme uznať, že im to pristane.

