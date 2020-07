Z hviezdy Oteckov (19) raper: Vydal chytľavý videoklip... TOTO je slovenský Gangnam style!

BRATISLAVA - Nejedna fanúšička markizáckych Oteckov by zrejme horko zaplakala, keby z obrazoviek zmizol Oliver Oswald (19). Mladý šikovný herec sa stal miláčikom žien všetkých generácií, no aktuálne poriadne prekvapil. Hereckú kariéru na chvíľku vymenil za tú hudobnú a vznikol z toho úplný hit!

Nahrať pieseň síce Oliver neplánoval, no spoločne so svojim parťákom Samuelom sa nechali nahovoriť na výzvu, v rámci ktorej mala v priebehu 24 hodín vzniknúť chytľavá skladba. A veruže sa podarilo. Text vznikol za malú chvíľu "na kolene" Tomyho Kottyho, umelci stavali na náhodných slovách a vetách, ktoré získali počas jazdy autom, keď zastavili pri náhodných okoloidúcich.

Slová piesne sú teda úplne jednoduché a netreba v nich hľadať žiadny hlbší zmysel, no spoločne s hudbou a nie tak celkom typickým tancom z tejto výzvy nakoniec vznikol vtipný letný hit Bolo to super, ktorý niektorí dokonca nazývajú slovenským Gangnam stylom. Vypočujte si teda aj vy novinku, ktorá začínala ako žartovný pokus, no neplánovane sa predrala medzi najväčšie trendy na Youtube!