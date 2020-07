Najťažšie narodeniny obľúbenej jojkárky: Ťažko to nesiem a puká mi srdce!

BRATISLAVA – Pre divákov televízie JOJ nie je Renáta Názlerová (52) žiadnou neznámou. Herečka, moderátorka a spisovateľka v jednom oslavovala včera narodeniny, no boli tými najťažšími v jej živote. S fanúšikmi a priateľmi sa podelila o svoje pocity. Tento deň niesla veľmi ťažko a pukalo jej srdce.

Jojkárka známa divákom predovšetkým ako advokátka zo Súdnej siene či moderátorka relácie Supermama Renáta Názlerová oslávila 14. júla päťdesiate druhé narodeniny. Hoci väčšina ľudí sa na tento deň teší, brunetka mala predsa len okrem úsmevu na tvári aj hlavu v smútku. „Ďakujem za všetky správy k narodeninám. Všetkým vám tiež prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie,“ poďakovala svojim priateľom na Facebooku.

Renáta Názlerová oslavovala včera narodeniny. Zdroj: Facebook R.N.

Zároveň sa však vyznala zo svojich aktuálnych pocitov. Niežeby bola zúfalá či nešťastná zo svojho veku, práve naopak. Môže byť hrdá na to, aká je vo svojom veku šik. Smúti však za svojou mamou, ktorá zomrela 25. februára. „Chcem sa vyspovedať zo svojich pocitov. Sú to prvé narodeniny, kedy mi chýba jedna gratulácia, od mamy. Bola vždy prvá, hneď minútu po polnoci a vždy som od nej dostala veľkú kyticu gladiol. Strašne ťažko to nesiem a srdce mi puká smútkom,“ vyznala sa Renáta.

Niet divu, veď mama je v živote takmer každého, tou najdôležitejšou ženou. Aj preto apeluje na svojich priaznivcov a priateľov, aby si rodičov vážili a ľúbili ich. „Ak máte ešte svojich rodičov, dávajte im najavo svoju lásku a ak treba, odpúšťajte im. Nikto na svete predsa nie je bez chyby. A rodič, nota bene, mama je mama. Nikto jej miesto v našom živote nedokáže nahradiť,“ zanechala odkaz na svojom profile na sociálnej sieti.