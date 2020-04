KORONAVÍRUS Jojkárka Renáta Názlerová sa rozhodla pomôcť: Neuveríte, čo robí!

Koronavírus zasiahol celý svet a najväčšiu hrozbu predstavuje pre seniorov. Práve ich sa každý snaží chrániť najviac, ako sa dá, keďže im bolo odporúčané, aby v rámci ochrany svojho zdravia ostali doma. Pomôcť seniorom, ktorí to teraz nemajú najľahšie, sa rozhodla aj obľúbená jojkárska herečka Renáta Názlerová, ktorú diváci poznajú zo Súdnej siene či relácie Super mama, ktorú moderovala.

Renáta Názlerová sa rozhodla pomôcť seniorom. Zdroj: TV JOJ

„Moja pomoc pre vás: Patríte k seniorom, či osobám, ktoré žijú samé a je vám smutno? Máte obavy, pociťujete strach, potrebujete sa niekomu zveriť? Napíšte mi správu, v nej pár slov o sebe a svoje telefónne číslo a zavolám vám,“ napísala pred pár dňami Renáta na svojom facebookovom profile. Takto sa rozhodla spríjemniť seniorom chvíle, počas ktorých sú zavretí doma. Zároveň vyzvala ostatných ľudí, aby aj oni pomohli, ako vedia. .

Jej výzva sa stretla s pozitívnymi reakciami nielen komentujúcich. „To je krásne gesto, Renátka. S nami býva aj moja mama a myslím, že teraz jej to veľmi pomáha,“ napísala istá Iveta. „Pani Renátka, skláňam sa pred vašou šľachetnosťou. Ste človek na správnom mieste s veľkým srdiečkom. Teraz sa ukazujú pravé ľudské hodnoty,“ píše Frederik. Renáta si týmto gestom získala mnoho obdivných komentárov a niekoľkým ľuďom aj volala. .

„Včera som absolvovala prvých 8 telefonátov. Bolo to príjemné a dúfam, že aj prospešné. Aj dnes som tu pre vás. Komu je ťažko, úzko pri srdci, alebo len potrebuje počuť iného človeka, nech sa ozve,“ napísala neskôr po výzve Názlerová. Jojkárka ukázala, že má skutočne šľachetné srdce a vždy sa dá nájsť spôsob, ako pomáhať iným v tejto situácii. „Som rada, že vás pár slov so mnou dokáže potešiť a povzbudiť. Pomáhajme, spoločne to určite zvládneme!“ tvrdí sympatická herečka.

Renáta Názlerová sa rozhodla potešiť seniorov, ktorí o to stoja telefonátom. Zdroj: Facebook R.N.