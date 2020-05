Z jojkárky Názlerovej youtuberka: Video BEZ MEJKAPU, aj odstránenie chĺpkov na tvári!

Renátu Názlerovú divákom televízie Joj predstavovať nemusíme. Na obrazovkách vzbudzuje rešpekt ako seriózna a vždy vážna advokátka zo Súdnej siene. V skutočnosti je však brunetka vtipnou a veselou osobou, ktorá sa vôbec neberie vážne. To dokázala aj pred dvomi rokmi, keď vydala knihu s názvom Tučibomba, no a čo?

Aktuálne herečka kvôli koronakríze už dva mesiace sedí doma. Rozhodla sa preto rozbehnúť vlastný projekt - na najznámejšom portáli s videami si založila kanál a pravidelne na ňom zverejňuje svoje nahrávky. Sledovatelom už ukázala, ako pečie tortu, ako vyzerá jej pracovný týždeň, no spravila aj obhliadku svojho domu.

Renáta Názlerová sa zmenila na youuberku. Zdroj: youtube.com

A najnovšie sa rozhodla s divákmi podeliť o to, ako sa ráno líči. Keďže nie je žiadnou mejkap artistkou, video nazvala Ukecané a úprimné líčenie. „Sú tu potom aj také bežné smrteľníčky, ako sme my, takže som si povedala, že by pre vás možno mohlo byť zaujímavé, ako sa patlám ja, keď odchádzam z domu, lebo len málokedy sa stane, že by som odchádzala nenamaľovaná,“ uviedla video Názlerová.

A potom prešla aj na pomerne citlivú tému. „Prvý krok, ktorý robím, ktorý nenasnímam, ale ktorý sa vždy deje pri líčení, je, že začínam stavom ochlpenia na tvári. Čo si budeme hovoriť, od určitého veku už sa nám občas niekde niečo vyskytne a našou povinnosťou je, aby sme sa aspoň trochu od tých mužov odlišovali - toto odstrániť,“ prekvapila svojou úprimnosťou Renáta.

Renáta Názlerová ukázala ženám svoju rutinu pri maľovaní sa. Zdroj: youtube.com

Ženy si jej „úprimné líčenie“ pochvaľujú. „Bože, ďakujem za toto video, konečne žena, ktorá sa nehrá na Barbie alebo proste na to, čo nie je... Ďakujem, Renátka,“ objavilo sa v komentároch pod videom.