FOTO markizáčky v plavkách: To je sexi postavička!

BRATISLAVA - Lenka Šóošová (44) je súčasťou televízie Markíza už pár rokov. Kým niektoré jej kolegyne sa rady pochvália fotkami v plavkách, brunetka je na nich o čosi skúpejšia. Nedávno však takýto záber zverejnila a postavu by jej mohla závidieť aj nejedna dvadsiatka.

Lenka Šóošová potešila svojich fanúšikov, a to zaiste najmä mužské osadenstvo, keď zverejnila na sociálnej sieti záber v plavkách. Na tie je to totiž brunetka tak trochu skúpa, hoci za svoju postavu sa rozhodne po dvoch deťoch hanbiť nemusí. Tú by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky.

Rodáčka z Bratislavy uverejnila fotografiu, ktorou si zaspomínala na dovolenku na Maldivách. Vrátila sa v spomienkach a ukázala sexi postavičku. Aspoň na malú chvíľu sa virtuálne opäť ocitla v zahraničí a svojich fanúšikov sa nezabudla opýtať, kde budú tráviť toto leto.

Lenka Šóošová ukázala sexi postavičku. Zdroj: Instagram L.S.