Do Šóošovej sa pustili diváci: Po dovolenke moderovala Teleráno... Mala si byť ešte v karanténe!

BRATISLAVA - Na Slovensku je už niekoľko dní kvôli koronavírusu ohlásený núdzový stav. To znamená, že okrem prísneho dodržiavania preventívnych opatrení musia všetci navrátilci z dovoleniek zotrvať 2 týždne v preventívnej karanténe. Tá sa týkala aj moderátorky markizáckeho Telerána Lenky Šóošovej (43). Dnes ráno sa však brunetka objavila pred kamerami rannej šou... Diváci sa preto do nej hneď pustili - mala si byť ešte v karanténe!

Lenka Šóošová sa začiatkom marca chválila na sociálnej sieti Instagram zábermi z rodinnej dovolenky v exotike. Poslednú fotku od mora pridala 9. marca. Odvtedy uplynulo len 11 dní a dnes ráno už divákov zdravila z rannej šou Teleráno. Niet divu, že sa medzi Slovákmi našli takí, ktorí upozornili na to, že by sa moderátorka ešte stále mala zdržiavať v karanténe.

V krízovej situácii, ktorá nastala na Slovensku kvôli zúriacemu koronavírusu, je totiž všetkým dovolenkárom nariadená povinná dvojtýždenná izolácia. Diváci sa tak do známej brunetky na sociálnych sieťach pustili. „Prečo Lenka Šóošová moderuje, keď má byť ešte v karanténe 14-dňovej? Pre ňu to neplatí alebo chce zaplatiť pokutu za to porušovanie? TV Markíza jej nemala vôbec dovoliť moderovanie, aj ona by mala dostať pokutu za to, že dovolila toto,“ znel jeden z mnohých komentárov.

Už po chvíli však Markíza zverejnila vysvetlenie. Pravdou je, že Lenke a jej rodine dvojtýždňová karanténa už uplynula. V čase, keď na webe zverejňovala posledné fotky z dovolenky, totiž už bola späť na Slovensku.

„V čase, kedy som ešte dávala dovolenkové fotky, sme už boli celá rodina doma. Som v prvom rade zodpovedná matka dvoch detí, ktoré by som nikdy neohrozila. Rovnako by som však neohrozila ani svojich kolegov. Aj my, moderátori Telerána, sa snažíme ísť ľuďom príkladom. Bolo by odo mňa farizejské vysielať s rúškom, hovoriť, aké je dôležité ostať doma, keby som tak sama neurobila. Naozaj môžem všetkých ubezpečiť, že sme celá rodina zodpovedne dodržali karanténu a že sa cítime dobre,“ vyjadrila sa Šóošová.

K obvineniam sa vyjadrila aj šéfredaktorka Telerána. „V Teleráne rovnako ako v celej televízii Markíza platia veľmi prísne pravidlá týkajúce sa ochorenia COVID-19. Riadime sa nariadením, že každý, kto sa vrátil z pobytu v zahraničí, musí zostať v domácej izolácii minimálne 14 dní. V prípade Lenky Šóošovej uplynulo od jej návratu viac ako predpísaných 14 dní,“ povedala Tamara Cho.

