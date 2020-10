Pobúrená Šóošová: Je to ľudská zloba a egoizmus!

Lenka patrí do tímu Markízy a práve táto televízia sa enormne zasadzuje za nosenie rúšok. Na sosiálnych sieťach dokonca so svojimi moderátormi spustila iniciatívu #verimvrusko.

Napriek tomu sa Šóošová evidentne stretáva s mnohými ľuďmi, ktorí rúška a opatrenia zľahčujú, či sa im dokonca priamo vysmievajú. A nenechalo ju to chladnou. „Snažím sa tu nemoralizovať a vždy, ale vždy, sa snažím pochopiť, ak má niekto iný názor. No bez mučenia priznávam, že teraz mi to nejde! Čelíme tu totiž vírusu, ktorým je ľudská zloba a egoizmus,” napísala na Instagram.

Zdroj: Instagram L.S.

Ako ďalej uviedla, zľahčujúce vyjadrenia strácajú okamžite význam, keď ide o našich vlastných príbuzných, ktorých chce každý prirodzene chrániť. „Sme len takí silní ako najslabšie články z nás. Preto, prosím, nikdy vo falošnom boji za vlastnú slobodu bez obmedzení nestraťme sami seba,” vyzvala svojich sledovateľov. „Buďme opatrí, má to zmysel,” dodala.