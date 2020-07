Karlos Vémola išiel na dovolenku bez partnerky: Drsný odkaz od Lely... Letel tam s dvomi k**vami!

PRAHA - Po tom, čo sa absolútne necitlivo vyjadril na adresu svojho deväťročného syna, má Karlos Vémola (35) na krku ďalší škandál. Pred viac ako 200-tisíc fanúšikmi mu naložila jeho partnerka Lela Ceterová (30) a vyzerá to tak, že blond sexici poriadne rupli nervy!

Karlos nedávno odišiel do francúzskeho Saint Tropéz, kde si čas užíva s partiou kamarátov. Na ich Instagramoch sa ale objavili aj dve neznáme krásky. No a tesne po tom sa pod príspevkom Vémolu objavil poriadne drsný odkaz od jeho polovičky. Ten síce po nejakom čase zmazala, no všimlo si ho obrovské množstvo ľudí.

napísal Karlos k fotografii, na ktorej pózuje s niekoľkými ďalšími mužmi. Na prvý pohľad nevinný záber však následne Lelu vyprovokoval k naozaj šokujúcim slovám.začala matka jeho polročnej dcérky Lily.

Na Karlosovom profile sa objavil takýto komentár Zdroj: Instagram K.V.

Karlos Vémola s partnerkou Lelou a ich dcérkou Lily Zdroj: Instagram L.Č.

Z jej ďalších slov potom všetkým vyplynulo, že Karlos nepatrí práve medzi tú vernú skupinu mužov. „Veľa ľudí vie, že zrovna ty anjel nie si a mne už pretiekla trpezlivosť. Klamstiev už bolo dosť! Zbytočne sa fotíš s chlapmi,” napísala Lela, ktorá síce svoj komentár neskôr stiahla, no medzitým začali fanúšikovia a široká verejnosť Karlosa doslova lynčovať.

Nikto sa ale nezamyslel nad tým, či blondínka svoj príspevok skutočne myslela vážne alebo išlo len o nepremyslenú sarkastickú reakciu na klebety – použila totiž mnoho smajlíkov plačúcich od smiechu. Možné je teda aj to, že po tom, čo sa na Instagramoch mužov objavili dve spomínané slečny, Lela dostala niekoľko provokačných správ, z ktorých si takýmto spôsobom chcela vystreliť a nečakala, čo jej slová spôsobia.