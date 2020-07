Sexbomba z markizáckej Farmy bez mejkapu: Jani, si to fakt ty?!

BRATISLAVA - Bývalá farmárka Jana Hrmová sa na sociálnych sieťach venuje téme krásy a zvyčajne publikuje fotografie s dokonalým mejkapom. Niekedy sa dokonca líči pomerne extravagantne. Pritom jej to naozaj pristane aj bez "omietky".

Kto si na Instagrame len zbežne pozrie profil Jany Hrmovej, hneď mu je jasné, že bývalá markizácka farmárka sa zaoberá módou a krásou. Na mnohých fotografiách prezentuje dokonalý a niekedy aj dosť extravagantný mejkap.

Zdroj: Instagram JH

Ak by si však nejakí neprajníci pomysleli, že Jana bez líčenia nevyzerá najlepšie, poriadne by sa mýlili. Nenamaľovanú tvár totiž vo štvrtok ukázala v takzvanom príbehu a určite aj bez nánosov mejkapu by si našla mnohých priaznivcov. Na zábere totiž pôsobí veľmi nežne a sympaticky.