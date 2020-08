Narodeninové fiasko exfarmárky Hrmovej: Skoro sa dovracala!

BRATISLAVA - Takto si to asi nepredstavovala... Jana Hrmová v utorok dovŕšila 26 rokov a pri tejto príležitosti sa rozhodla, že pre seba niečo spraví. Lenže dopadlo to tak, ako vôbec nečakala!

Narodeniny sú časom, keď máme rôzne želania alebo robíme zaujímavé rozhodnutia. Pre bývalú farmárku Janu Hrmovú sa stalo narodeninové ráno dňom, keď chcela odštartovať novú etapu vo svojom živote. Už pár dní predtým zháňala na sieti Instagram osobnú trénerku, pretože chcela začať pravidelne cvičiť.

Zdroj: Instagram JH

Dnes je už jasné, že trénerku našla a presne v deň, keď mala 26 rokov, vybrala sa na prvé cvičenie pod jej dohľadom. „Prvýkrát som bola cvičiť s trénerkou a povedala som jej, že moja kondícia je nulová a že musíme ísť pomaličky od začiatku. Ona: dobre, výborne, dáme si rozcvičku. Po tej 10-minútovej akože rozcvičke som si musela ísť sadnúť na záchod na studenú dlážku a rozdýchavať to asi 5 minút, pretože som myslela, že skolabujem, povraciam sa,” opísala svoju prvú skúsenosť brunetka.

Ako dodala, po tomto slabom výkone sa za seba hanbila, a tak ešte pokračovala a celkovo podľa vlastného odhadu odcvičila asi 17 minút. „A potom som to 20 minút rozdýchavala. Myslela som fakt, že skolabujem a povraciam sa. Mne bolo potom fakt zle a na skolabovanie ešte asi hodinu, ale tých 20 minút bolo fakt kritických,” uviedla Jana s tým, že netuší, či je to vina náročnej trénerky alebo jej takmer nulovej kondície. „Neviem, ale hrozné to bolo. Potom som prišla domov a na dve hodiny som zaspala od únavy. Takto začal môj narodeninový deň,” uzavrela príbeh o prvom tréningu. Snáď sa to časom zlepší a pri cvičení aj vydrží.