Komička Evelyn sa nezdá: Šokovala kolegu... Chce to rozbaliť v striptízovom bare!

BRATISLAVA – Nie je žiadnym tajomstvom, že Evelyn (30) prepadla v poslednej dobe vášni v podobe poledance. Zrejme by ju na to tipoval málokto, no ona lietanie okolo tyče priam miluje. To potvrdila aj v callshow svojho kamaráta Števa Martinoviča (37), kde sa rozrozprávala, čo ju k tomu priviedlo. Dokonca kolegu šokovala vyhlásením, že to chcel rozbaliť v stripbare, kde jej budú všetci tlieskať!

Komička Evelyn z týždňa na týždeň vyzerá lepšie a lepšie a svojmu telu dáva poriadne zabrať. Najnovšie sa dala na poledance a pod vedením skúsenej trénerky robí riadne pokroky. Hoci by to na ňu málokto povedal, rodáčka z Oravy je v tom fakt dobrá.

K tomuto športu sa dostala cez strečing, ktorý precvičovala jej trénerka Nina. „Kukla som si jej Instagram, ona tam hadia žena, že nohami sa škrabe na hlave. Ja okamžite hrot, potrebujem, aby si ma naučila šnúru a špagát,“ povedala Evelyn Števovi Martinovičovi v jeho callshow.

Evelyn bola hosťom v callshow Števa Martinoviča. Zdroj: YouTube

Už po prvej hodine poledancu, keď sa moderátorka markizáckej Farmy udržala na tyči a točila sa dokola, sa do tohto športu zamilovala. „Prvýkrát som sa zatočila a ja okamžite hrot, potrebujem byť poledancová tanečnica,“ zasmiala sa komička, čím nahrala na smeč Števovi. „Vypísaná prihláška na majtrovstvá?“ opýtal sa jej herec.

Svojou odpoveďou ho však v prvom momente šokovala, no potom už sa zabával. „Najprv nejaký stripklub v Bratiske skúsim, potom majstrovstvá. Lebo ja hneď predstavy. Hneď som si púšťala klipy všetkých majsteriek sveta a povedala som, že ktoré prvky chcem vedieť. Ona že Evi, naozaj? Dole hlavou asi nebudeš visieť druhýkrát. Ja že na koľký, ona že na desiaty a ja že ok, spolieham na teba. Vieš, ja extrémistka,“ povedala so smiechom.

To však nebolo všetko. Evelyn si totiž počas karantény vytvorila v hlave svoju predstavu, a teda asi nie každý by si predstavoval práve čosi takéto so sebou v hlavnej úlohe. „Taká moja tajná predstava je, že ideme v piatok do mesta s kamošmi, ideme do striptízového podniku, kde je tyč, len tak pijeme a ja zrazu vybalím úplnú chorišu a zrazu tie striptérky mne tlieskajú, nie ja im,“ hovorí so smiechom.

„Striptíz ako hobby, šnúru spravíš na stole a celý podnik ti bude tlieskať,“ zamyslel sa jej vysmiaty kamarát a Dolnokubínčanka to ešte zaklincovala: „A ja že chalani, nedávajte mi tie peniažky za nohavice, ja tu nie som na to, to je iba moje hobby.“

Napokon došlo aj k tradičnej Števovej otázke, čo by robila, keby nebola komička a moderátorka. Ani tu sa nezaprela a opäť prekvapila – striptérkou. To už zrejme nemyslela vážne, no vytrieť zrak profesionálkam pri tyči svojou vymakanou choreografiou by po pár týždňoch tréningu pokojne mohla! Radšej však na nejakej súťaži ako v bare.