Šokujúce vyhlásenie Evelyn: Najprv poriadne schudla a teraz... Chcem veľký zadok!

BRATISLAVA - Obľúbená komička Evelyn Kramerová (30) sa za posledné mesiace dala poriadne do laty a zhodila niekoľko kilogramov. Na moderátorke je rozdiel poriadne vidieť a svojich fanúšikov zásobuje fotografiami svojej novej postavičky. Nie je však so sebou spokojná. I keď radikálne schudla, šokuje svojím vyhlásením - chce mať veľký zadok!

Evelyn bola pre verejnosť vždy známa nielen svojským humorom a videom s kunami v Chorvátsku, ale aj svojou plnou postavou. S tou sa však rozhodla niečo robiť a zatočila s kilami. Vložila sa do rúk trénera a kilogramy začali ubúdať. V porovnaní s minulým rokom je rozdiel poriadne viditeľný. A komička na seba môže byť právom hrdá. „Akože na máločo som pyšná, ale nožičky sú objektívne fajn. Egoboost na úvod!“ napísala k letnej fotke z bazéna.

Evelyn Kramerová podľa vlastných slov všetko hrotí. Zdroj: Instagram E.K.

Užívala si slnečné lúče na nafukovačke, keďže kvôli tomu, že rada hrotí mnohé situácie, to prehnala s pohybom. „Od tenisu, cez cvičenie s trénerom po pole dance stále niečo hrotím. Až tak, že som včera prehrotila a zacvakol sa mi nerv a dnes sa neviem postaviť ani zohnúť, ani nič, len čo takto poležkám na nafučke,“ prezradila svojim fanúšikom.

No to nie je jediné, s čím sa im zverila. Hoci sa dala na cvičenie, zbavila sa mnohých kilogramov, teraz šokuje vyhlásením, že predsa len si chce niečo veľké zachovať. Konkrétne zadok. A to je aj dôvod toho, prečo mnohé veci hrotí. „Pravda je taká, že hrotím, pretože vždy som chcela mať veľký zadok a úzky driek. Áno, ciele majú byť splniteľné, ale ako sa hovorí, „dream big“ a ja dreamujem o big zadku. Proste to sú také bežné sny ženy, ktorá má postavu typu jablko a z diaľky závidí hruškám, lebo pred 15 rokmi prišla J.Lo. a zobrala nám vietor z plachiet,“ vysvetlila rodáčka z Oravy svoj sen.

Aj na to však veselá kopa našla riešenie. Špeciálny prístroj, ktorý sa pricucne na zadok či brucho a vytvorí vám svaly. Evelyn sa rozhodla to vyskúšať, aby sa čím skôr dopracovala k svojmu snu. „Keďže mne pánbožko nadelil vpredu a na zadok akosi pozabudol, drepujem o dušu spasenú a stále to okolo Kim. K. ani nešlo, začala som šmejdiť internety,“ napísala blondínka, ako sa dostala k svetielku nádeje. Nuž uvidíme, či sa napokon Evelyn podarí splniť si sen.