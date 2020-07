Porno Herkulesa z Farmy valcuje internet: TOTO si o ňom myslí jeho ex Mirka!

Na tmavovlásku si Matej brúsil zuby v podstate od samého začiatku. Netajil sa tým, že mladú krásku by rád zbalil, napokon sa mu to aj podarilo. To, že sa nechala zlanáriť na jeho rečičky, však neskôr trpko oľutovala. Po návrate do reality to netrvalo dlho a dvojica išla od seba.

Matej Jurkovič si zahral vo filme pre dospelých Zdroj: gametusy.com

Mirka si aktuálne užíva život po boku svojej polovičky a nemá žiadnu potrebu pripomínať sa verejnosti akýmikoľvek kontroverznými počinmi. To sa ale nedá povedať o Matejovi, ktorý momentálne aktívne propaguje svoju prvú "hereckú skúsenosť". Mimochodom, na Farmu vraj išiel presne preto, aby sa zviditeľnil a filmu zabezpečil väčší záujem, keďže jeho meno už nie je úplne neznámym pojmom.

Na to sme sa pýtali aj samotnej Mirky. „Áno, on to tak aj vravel,” povedala nám brunetka, keď sme sa pýtali, či bolo promo filmu zámerom, prečo išiel do televíznej šou. Skutočnosť, že "péčko" už je oficiálne zverejnené, ju nijako neprekvapila. „Veď všetci sme vedeli o tom, že to nakrútil, on sa tým naozaj nijako netajil.”

Mirka Csorbová nechce o Matejovi už ani počuť Zdroj: Instagram M.Č.

Zaujímalo nás, či si k Mirke počin jej ex dostal a čo si o tom myslí. Matej je však pre ňu už minulosťou, na ktorú by evidentne najradšej okamžite zabudla. „Mňa ten človek už absolútne nezaujíma. Keď vidím jeho tvár v nejakom článku, ani si ho neotvorím. Tamto som nevidela a naozaj to ani nechcem vidieť,” dodala na záver sexi brunetka.