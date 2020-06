Najznámejšia česká vdova (48) tehotná so zajačikom (32): Prezradila meno dieťatka... TOTO vážne?

Vendula sa zamilovala do syna svojej kamarátky, ktorého kedysi, podľa vlastných slov, považovala za "haranta". Za mladíka sa ale napokon vydala a začiatkom mája tohto roku svojim priaznivcom oznámili krásnu správu. Hoci mnohí o ich láske pochybovali, onedlho sa stanú rodičmi spoločného dieťatka.

Vendula len dva roky pred päťdesiatkou otehotnela a s Josefom očakávajú svoje vytúžené bábätko. Niektorých táto práva pobúrila, iní dvojici prajú, podstatná je skutočnosť, že sa dieťatka, ktoré vzniklo z čistej lásky, nevedia dočkať. Vendula o tehotenstve už niekoľkokrát otvorene rozprávala, no a najnovšie prezradila aj to, ako sa ich potomok bude volať.

Pri výbere mena sa dvojica evidentne inšpirovala budúcim oteckom. A hoci niektorí rodičia riešia meno pre svoje bábätko týždne, Pizingerovci v tom mali jasne pomerne rýchlo. „Bude to Josef alebo Josefína," prezradila Vendula pre Super.cz s tým, že pohlavie dieťatka ešte nepoznajú, no kým ona by si radšej priala dcérku, jej manžel a syn by chceli do rodiny privítať malého chlapčeka.