Slová plné bolesti: Najznámejšia česká vdova smúti za milovanou dcérkou… Mala len 4 roky!

PRAHA - Keď rodič príde o svoje dieťa, je to bolesť, ktorá ani po rokoch neutícha! Svoje by o tom vedela rozprávať aj Vendula Pizingerová Svobodová (48). So slávnym skladateľom Karlom Svobodom (†68) mala okrem syna Jakuba aj dcéru Kláru. No tá, bohužiaľ, v štyroch rokoch podľahla zákernej chorobe. Milujúca mama si na ňu teraz verejne zaspomínala.

Od tragickej udalosti totiž včera uplynulo celých 20 rokov. Klára Svobodová sa narodila v januári 1996 a svojmu slávnemu otcovi akoby z oka vypadla. Okatá princezná však, bohužiaľ, ťažko ochorela. Keď mala len dva roky, lekári jej zistili leukémiu, s ktorou sa jej darilo statočne bojovať ešte ďalšie dva roky.

Az do 22. augusta 2000. „Dvadsať rokov to dnes je... Dvadsať rokov bez dcéry Kláry. Čo všetko sa za ten čas udialo v mojom živote, je až neskutočné. Určite mi veľmi chýba jej poradný hlas a múdrosť, ktorú v sebe niesla už ako dieťa. Bolo to veľmi zvláštne...“ napísala na Instagram Vendula.

Tá je už celých 20 rokov riaditeľkou nadačného fondu Kapka naděje, ktorý založila práve po smrti svojej milovanej dcéry. „Je zvláštne, koľko ľudí a osudu uvplyvnilo toto malé dievča. Sľúbila som jej, že budem pomáhať chorým deťom, ako to pôjde. Vôbec som netušila, že to zhltne celý môj profesionálny život a to je predsa úžasné,“ napísala Svobodová.

„Vždy som sa snažila byť silná, pretože ma tak rodičia vychovali. Teraz už nemusím, všetci sú preč a ja rozbieham nové príbehy. Pre nové duše,“ dodala Pizingerová, ktorá novými dušami mala zrejme na mysli aj bábätko, ktoré onedlho privedie na svet svojmu manželovi Josefovi.