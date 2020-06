FOTO Prvá kinopremiéra po korona-karanténe: Prišla len jediná známa tvár!

Po období najväčšej krízy súvisiacej s pandémiou koronavírusu sa svet pomaly vracia do starých koľají. V jednom z bratislavských nákupných centier sa už konala aj premiéra nového českého filmu 3 Bobule. Nebola však taká, aké si pamätáme spred korona-karantény. Chýbala veľkolepá afterpárty, dokonca neprišlo ani veľa známych tvárí.

Do kina prišiel len herec Braňo Deák, ktorý si v komédii aj zahral. Jeho českí kolegovia na uvedení filmu do slovenských kín chýbali... A aj iní promi hostia, ktorí by si prišli film len pozrieť. Klasická slávnostná premiéra, ktorá by sa za bežných podmienok konala večer, totiž pri uvedení tohto filmu chýbala. Prebehla len novinárska projekcia.

„Braňo si pozrel film, lebo ho ešte nevidel a o piatej, po skončení rozhovorov, išiel domov,“ dozvedeli sme sa od zdroja. Organizátori vraj pozývali aj niekoľko známych tvárí z televízie Joj, ale keďže sa film premietal v poobedných hodinách, prišiel len moderátor Peter Jurčovič. Tak snáď sa čoskoro dočkáme aj plnohodnotnej slávnostnej premiéry, na aké sme boli pred pandémiou zvyknutí.

Na premiére filmu 3Bobule sa objavil len herec Braňo Deák. Zdroj: Jan Zemiar