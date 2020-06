Zomrel bohatý český podnikateľ (†74): Tajná pôžička Bartošovej... 1,4 milióna mu nikdy nevrátila!

Miliardár Aleš Buksa bol známy svojou veľkorysosťou. A Ivetu Bartošovú mal zjavne vo veľkej obľube. Veď práve on bol ten, ktorý vo veľkej časti finančne prispel na jej svadbu s Jiřím Pomejem na zámku Hluboká nad Vltavou a dal jej dokonca k dispozícii aj svoje súkromné lietadlo, ktorým dopravili speváčkinu rodinu zo severnej Moravy do južných Čiech.

No pri takejto podpore zďaleka neskončil. Keď sa dvojica mala najhoršie, podnikateľ bez váhania zašiel do svojho trezoru, vybral z neho milión štyristotisíc korún, vložil ich do značkového koženého kufríka a speváčke ho dal so slovami: „Keď budeš mať niekedy navyše, vrátiš mi to.“ K tomu však nikdy nedošlo...

Tieto slová potvrdzuje aj speváčkin druhý manžel Josef Rychtář. „Keď som začal žiť s Ivetkou, všetko toto mi porozprávala. A ten kufrík, samozrejme už vyprataný, mi venovala, že je to pánska záležitosť,“ priznal českému Blesku vdovec, ktorý teraz kufor opatruje ako vzácnu relikviu. Čo sa však stalo s peniazmi?

„Ivetka mi len povedala, že jej z nich vzal 700-tisíc Jirka Pomeje na nejakú reklamu, ktorá nikdy nebola. A to bol vraj pravý dôvod ich rozvodu,“ prezradil Rychtář, ktorý viac túto informáciu rozoberať nechcel. „Chcem ale zdôrazniť, že pán Buksa bol naozaj veľkorysý a šľachetný. A čo som bol s Ivetkou, tak peniaze späť nechcel - a neozval sa ani potom, čo Ivetka zomrela,“ dodal vdovec.