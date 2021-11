Vdovec po Bartošovej (†48) naháňa STRACH: Tomuto mužovi robí zo života PEKLO!

Ako Jarek Šimek pre Aha! prezradil, v tejto veci už dokonca podal trestné oznámenie. Nečudo. Správy, ktoré dostáva dokonca aj z mobilného čísla, ktoré kedysi patrilo Ivete Bartošovej, ozaj naháňajú strach.

Iveta Bartošová a Jarek Šimek Zdroj: profimedia.sk

„Kamaráti ťa naučia jesť cez slamku. Naposledy ťa varujem, prestaň si brať do tvojej špinavej tlamy Ivetkino meno. Ber to ako varovanie. Na záver, nevypadni z okna, bývaš celkom vysoko. Rád ťa stretnem!” znie jedna zo správ, ktoré má Aha! k dispozícii.

Šimek nijako netají, že má obavy o svoj život. „Za normálnych okolností by som to vôbec neriešil. Ale bojím sa ísť sám po ulici domov. Stále som v strehu, keby chcel na mňa niekto niekde zaútočiť. Alebo sa mi niekto v noci nedostal do bytu a ja by som tak, ako píše Rychtář, nevypadol z okna,” poznamenal k tomu spevák. „Liečim sa z panických atakov, takže som z toho rozhodený a nie som schopný sústrediť sa na prácu” dodal.

Bývalý Bartošovej manažér priznal, že vie, prečo mu Rychtář robí zo života peklo. „V jednom rozhovore som povedal, čo si myslím o tom, že vdovec nedal urnu s Ivetiným popolom jej mamičke. To ho podľa mňa vytočilo dobiela,” uzavrel Šimek, ktorý dúfa, že mu s týmto problémom pomôžu muži zákona.

Iveta Bartošová so svojou mamou.